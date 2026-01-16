Tokyo'da elektrik kesintisi hayatı bir anda felç etti! Binlerce yolcu trenlerde mahsur kaldı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Yamanote ve Keihin-Tohoku tren hatlarında sabah saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi, megakent ve çevresinde hayatı durma noktasına getirdi.

Çok sayıda tren seferi iptal edilirken, aksaklıkların işe gidiş saatlerine denk gelmesi nedeniyle binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. Bazı yolcuların ise trenlerden raylar üzerinden tahliye edildiği bildirildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Demiryolu işletmecisi JR East, yürütülen yoğun çalışmaların ardından yerel saatle 13.08 itibarıyla her iki hatta da seferlerin tamamen normale döndüğünü duyurdu.

Şirket, Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarının yanı sıra Tokaido, Takasaki, Yokosuka, Utsunomiya ve Joban hatlarındaki seferleri de etkileyen kesintinin nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.