The Simpsons yine olay oldu! 72 saatlik küresel elektrik kesintisi iddiası

Ocak 15, 2026 11:56
1
72 saatlik küresel elektrik kesintisi iddiası

The Simpsons çizgi dizisi  sosyal medyada yine olay oldu. Küresel çapta 72 saatlik elektrik kesintisine ilişkin fotoğraflar servis edildi. Dizide olduğu iddia edilen sahneye açıklık getirildi.

2
The Simpsons

Dünyada yaşanan çeşitli olayları önceden tahmin ettiği söylenen The Simpsons çizgi dizisi sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

3
Donald Trump

Pandemi, Donald Trump’ın başkanlığı, ekonomik dalgalanmalar gibi olayları öngören dizi şimdi de 2026 yılına dair iddialarıyla tartışılıyor.

4
The Simpson

Üçüncü Dünya Savaşı, Uzaylılarla temas, yeni salgın ve yapay zeka gibi temalar dizide işlendi. Sosyal medyada yayılan analizlere göre, 2026 yılı itibarıyla geleneksel para birimlerinin gücünü kaybedeceği ve tamamen dijital tabanlı bir finansal sisteme geçişin hızlanacağı öngörülüyor.

5
Elektrik kesintisi

ELEKTRİK KESİNTİSİ İDDİASI

Hatta bazı bölümlerde küresel ekonomik sıfırlanma mesajlarının verildiği iddia edildi. Şimdi de Simpsons dizisinin 9 Şubat 2026 tarihinde 72 saat sürecek küresel bir elektrik kesintisini önceden bildirdiği konuşuluyor.

6
Küresel çapta elektrik kesintisi

Devlet yetkilileri, enerji kurumlarından konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Elektrik kesintisiyle ilgili benzer iddiaların daha önce dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

7
The Simpsons

Paylaşıma yapılan yorumlarda, kimi kullanıcıların içeriğe şüpheyle yaklaştığı görüldü. Bazı kullanıcıların ise iddianın, Avrupa’nın bazı şehirlerinde yaşanan elektrik kesintileriyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü gözlemlendi.

8
yapay zeka

AA’da yer alan detaylarda içeriklerle ilgili yapılan analizlerde fotoğrafların yapay zekayla servis edildiği tespit edildi. İşte The Simpsons’ta diğer konular:

9
The Simpsons yine olay oldu! 72 saatlik küresel elektrik kesintisi iddiası

YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Dizinin Bart to the Future bölümünde, sanal gerçeklik dünyası sadece eğitim aracı değil dünyanın bütününü şekillendiriyor. Bölümde Bart’ın teknolojiyle izolasyonuna düşmesi, bugün çocuklarda ve gençlerde artan dijital yorgunluk tartışmalarını birebir yansıtıyor. Günümüzde ChatGpt, Gemini ve Grok gibi yapay zekaların sıkça kullanılması bu kehanetin gerçekleşebilme ihtimalini güçlendiriyor.

10
Marge in Chains

Marge in Chains adlı bölümde, Afrika’dan dünyaya yayılan yeni bir salgın tedirgin ediyor.

