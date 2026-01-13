Menü Kapat
Trump’tan elektrik faturaları çıkışı: Amerikalılar bedel ödemeyecek

Ocak 13, 2026 13:40
Trump’tan elektrik faturaları çıkışı: Amerikalılar bedel ödemeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft ile yürütülen yeni bir enerji planı sayesinde yapay zekâ veri merkezlerinin yol açtığı elektrik faturası artışlarının vatandaşa yansıtılmayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi akşamı her zamanki gibi kendi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda bu kez yapay zekâ ve enerji faturaları konusuna girdi. Trump’a göre, Microsoft ile birlikte üzerinde çalışılan bir plan, veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacının Amerikalıların elektrik faturalarına yansımasını engelleyecek.

Trump, paylaşımında “Amerikalıların veri merkezleri yüzünden daha yüksek elektrik faturaları ödemesini asla istemem” diyerek iddialı bir çıkış yaptı. Başkan, bunun büyük teknoloji şirketleriyle yapılacak bir dizi enerji anlaşmasının ilki olduğunu da vurguladı.

Trump’tan elektrik faturaları çıkışı: Amerikalılar bedel ödemeyecek

“BÜYÜK TEKNOLOJİ KENDİ ENERJİSİNİN BEDELİNİ ÖDEMELİ”

Trump’ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise şu sözler oldu:

“İlk adımı Microsoft ile atıyoruz. Ekibimle birlikte bu hafta başlayacak önemli değişiklikler üzerinde çalıştık. Amerikalılar, büyük teknoloji şirketlerinin enerji tüketiminin bedelini daha yüksek faturalarla ödemeyecek. Veri merkezleri yapay zekâ patlamasının merkezinde yer alıyor ama bu şirketler kendi yollarını kendileri ödemeli.”

Trump, ABD’nin yapay zekâ alanında “dünyanın en sıcak ve bir numaralı ülkesi” olduğunu da ekledi. Veri merkezlerinin hem ekonomik büyüme hem de ulusal güvenlik için kritik olduğunu savundu.

Trump’tan elektrik faturaları çıkışı: Amerikalılar bedel ödemeyecek

FATURALAR ZATEN ARTMIŞTI

Ancak tablo Trump’ın anlattığı kadar yeni değil. Gizmodo, geçen yaz yayımladığı bir haberde, yapay zekâ modellerini eğiten ve çalıştıran dev veri merkezlerinin elektrik talebini ciddi şekilde artırdığını yazmıştı. Buna göre ABD genelinde ortalama elektrik faturaları bir yıl içinde yüzde 6,5 yükseldi.

Bazı eyaletlerde artış çok daha çarpıcıydı. Örneğin Maine’de faturalar yüzde 36,3 oranında sıçradı. Bu artış, kamuoyunda “yapay zekâ vergisi” olarak anılmaya başlandı. Öte yandan Pacific Gas & Electric gibi büyük enerji şirketleri son yıllarda rekor kârlar açıkladı. Yani yük artarken kazananlar da oldu.

Trump’tan elektrik faturaları çıkışı: Amerikalılar bedel ödemeyecek

PLANIN AYRINTILARI HÂLÂ MUAMMA

Trump ve Microsoft’un bu sorunu nasıl çözeceği ise şimdilik net değil. Başkan son dönemde, kısa vadeli ve ses getiren anlaşmalarla ekonomik popülizm mesajları vermeye çalışıyor. Daha önce Novo Nordisk ile yapılan ve Ozempic fiyatlarında indirime gidildiği açıklanan anlaşma da benzer şekilde çok konuşulmuştu. Ancak bu anlaşmanın perde arkasına dair detaylar hâlâ belirsizliğini koruyor.

Enerji meselesinde ise durum daha karmaşık. Çünkü Microsoft, Trump’ın düşürmek istediği elektrik fiyatlarını doğrudan belirleyen taraf değil. Teorik olarak Microsoft’un enerji faturalarını sübvanse etmesi mümkün ama şirketin bir hayır kurumu olmadığı da ortada.

Trump’tan elektrik faturaları çıkışı: Amerikalılar bedel ödemeyecek

ŞEBEKE MODERNİZASYONU MU İŞARET EDİLİYOR?

Öte yandan, altı gün önce ortaya çıkan bir haber bazı ipuçları veriyor. Reuters, Microsoft’un Orta ABD’deki elektrik şebekesini yöneten Midcontinent Independent System Operator ile bir proje yürüttüğünü yazdı. Bu projede Microsoft teknolojisinin; hava koşullarına bağlı kesintileri öngörmek, iletim hatlarını planlamak ve şebeke operasyonlarını hızlandırmak için kullanılacağı belirtiliyor.

TGRT Haber
