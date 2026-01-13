Trump’tan elektrik faturaları çıkışı: Amerikalılar bedel ödemeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft ile yürütülen yeni bir enerji planı sayesinde yapay zekâ veri merkezlerinin yol açtığı elektrik faturası artışlarının vatandaşa yansıtılmayacağını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi akşamı her zamanki gibi kendi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda bu kez yapay zekâ ve enerji faturaları konusuna girdi. Trump’a göre, Microsoft ile birlikte üzerinde çalışılan bir plan, veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacının Amerikalıların elektrik faturalarına yansımasını engelleyecek.

Trump, paylaşımında “Amerikalıların veri merkezleri yüzünden daha yüksek elektrik faturaları ödemesini asla istemem” diyerek iddialı bir çıkış yaptı. Başkan, bunun büyük teknoloji şirketleriyle yapılacak bir dizi enerji anlaşmasının ilki olduğunu da vurguladı.