Gündem
 Selahattin Demirel

Atlas Çağlayan'ın katili E.Ç. ne kadar ceza alacak? Mustafa Kemal Çiçek'in sözleri vicdan sahiplerinin endişesini artıracak

Çocuk yaşta ölüme ve öldürmeye en son örnek İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki E.Ç tarafından katledilmesi oldu. Benzer olayların sayısındaki artış toplumun vicdan sahibi kişilerini endişelendirirken Avukat Mustafa Kemal Çiçek Atlas'ın katilinin alacağı cezayı açıkladı. Çiçek'in yaptığı ceza hesabı durumun vahametini ortaya koydu.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl Mattia Ahmet Minguzzi'nin katledilmesi çocuk yaşta ölümde ve öldürülmede sembol haline gelirken 2025'te Hakan Çakır ve Berkay Melikoğlu gibi çocuklar da hayatını kaybetti.

Atlas Çağlayan'ın katili E.Ç. ne kadar ceza alacak? Mustafa Kemal Çiçek'in sözleri vicdan sahiplerinin endişesini artıracak

Olayların hemen hepsinde öldürülenlerin ve katledenlerin yaşı 18 yaş altı olurken bu durum çocuklarda suç ve şiddete eğilimde ciddi bir artışın olduğu konusunu gündeme getirdi. Ancak yaşanan acı tecrübelere karşın olayların ardı kesilmedi ve en son İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç'nin bıçaklı saldırısında öldürüldü.

Atlas Çağlayan'ın katili E.Ç. ne kadar ceza alacak? Mustafa Kemal Çiçek'in sözleri vicdan sahiplerinin endişesini artıracak

Atlas'ın ölümü, Türkiye'de vicdan sahibi tüm insanları derinden sarsıp üzerken katillere verilen cezalar da tepki çekiyor. TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında konuyla ilgili konuşan Avukat Mustafa Kemal Çiçek, Atlas'ı katleden çocuk katilin alacağı cezayı açıkladı.

Atlas Çağlayan'ın katili E.Ç. ne kadar ceza alacak? Mustafa Kemal Çiçek'in sözleri vicdan sahiplerinin endişesini artıracak

"15 YAŞINI DOLDURMUŞ MU DOLDURMAMIŞ MI?"

Çiçek "Suça sürüklenen çocuk suçunu itiraf etmiş. Kritik olan husus tam yaşı. Yani 15 yaşını doldurmuş mu, doldurmamış mı?" dedi.

Çiçek, konuşmasında “Bu cinayeti işleyen kişi 15 yaşından küçük ise 9-11 yıl arasında, 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşından küçükse 12-15 yıl ceza alacaktır.” ifadelerini kullandı.

Atlas Çağlayan'ın katili E.Ç. ne kadar ceza alacak? Mustafa Kemal Çiçek'in sözleri vicdan sahiplerinin endişesini artıracak

Sözlerini sürdüren Çiçek şu cümleleri sarf etti: "Buradakilerin yarısını atarsanız 15 yaşını doldurmamışsa hemen hemen 5 senede, 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamışsa yaklaşık 7 senede infaz yasası içerisinde tahliye olacak."

TOPLUMDA HUKUKİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ ARTIYOR

Çiçek'in sözleri durumun, anne babalarla Türkiye'de insaniyet ve vicdan sahibi herkesi endişelendirecek bir boyuta vardığını gösterirken cezalardaki yetersizlik konuyla ilgili acil bir hukuk düzenlemesinin elzemliğini ortaya koydu.

#Gündem
