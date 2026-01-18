Atlas'ın annesi, saldırganın savcılıktaki ifadesine ateş püskürdü! "Göğsünden vuruyor çocuğumu"

İstanbul Güngören'de bir baklavacının önünde çıkan kavgada, E.Ç. tarafından defalarca bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atlas'ı katleden cani çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YÜZÜNDEN NUR AKARDI MELEK YAVRUMUN"

Atlas'ın annesi katilin savcılık ifadesiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atlas'ın sağlıkçı olmak istediğini ve çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk olduğunu söyleyen anne Gülhan Ünlü, "Benim çocuğumun hiçbir suçu yok. Benim çocuğumun yan gözle bakmış olma ihtimali yok. Zaten o nur yüzüyle nasıl bir yan gözle bakma olabilir? Bunu asla kabul etmiyorum. Atlas'ı tanımanızı çok isterdim. Tanımadan bütün ülke benim yavrumu sevdi. Yüzünden nur akardı melek yavrumun. Herkese yardımcı olurdu, okulunda çok sevilen bir çocuktu. Arkadaşları da zaten çiçek gibi çocuklar, melek gibi hepsi. Hepsi zaten yan yana durduğunda anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

"GÖĞSÜNDEN VURARAK NASIL KORKUTABİLİRSİN?"

Katil zanlısı E.Ç'nin avukatının savcılıkta müvekkilinin korkutmak amacıyla bıçağı savurduğu iddialarına ilişkin konuşan anne Ünlü, "Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı. Ben sürekli söylüyorum, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli zaten, geriliyor o çocuk. Ölümcül darbe vuruyor oradan, ölümcül darbe. Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.