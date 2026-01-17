Menü Kapat
Arama Kapat
Gündem
 Selahattin Demirel

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü: Onlar katil, çocuk olan toprak altında olan yavrularımız

"Yan bakma" tartışmasında 15 yaşındaki saldırgan tarafından öldürülen Atlas Çağlayan'ın acılı annesi Gülhan Ünlü "Onlar katil, cani. Çocuk olan bizim bugün toprak altında olan yavrularımız" diyerek cezanın en üst dereceden verilmesini talep etti.

Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, yüreğine su serpilmesi için oğlunun katillerinin en üst cezayla yargılanmasını istedi.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, 14 Ocak'ta bir baklavacının önünde çıkan kavgada, E.Ç. tarafından bıçaklanmasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın ailesi, aynı mahalledeki evlerinde taziyeleri kabul etti.

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü: Onlar katil, çocuk olan toprak altında olan yavrularımız

"ONLAR KATİL, ÇOCUK OLAN TOPRAK ALTINDAKİ YAVRULARIMIZ"

Anne Ünlü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuğunun ölümünden sorumlu kişilerin en üst cezayla yargılanması gerektiğini söyledi.

Oğlunun kavgayı ayırmak için orada bulunduğunu, yaşananların güvenlik kamerasındaki görüntülerde de görüldüğünü dile getiren Ünlü "Oğlum Atlas'ı katleden canilerin müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını istiyorum. 15 yaşında olmaları onların çocuk olduğu anlamına gelmiyor. Onlar katil, cani. Çocuk olan bizim bugün toprak altında olan yavrularımız. Onlar çocuk, diğerleri katil. Bu katilleri az cezalarla dışarı bıraktığınızda, başka Atlaslara da zarar verecekler. Bunlar çıktığı zaman başkalarının yavrularına da kıyacaklar." dedi.

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü: Onlar katil, çocuk olan toprak altında olan yavrularımız

"EN ÜST CEZAYLA YARGILANMALARINI İSTİYORUM"

Ünlü, adalete güvendiğini ve inandığını ifade ederek "Çocuğumun kanının yerde kalmayacağına inanıyorum. Yüreğime bir gram su serpmek için en üst cezayla yargılanmalarını istiyorum. Videolarda her şey belli. Benim çocuğumun ayırmaya çalıştığı belli, ayırmak için ittiği belli. Orada bıçaklanma anı, düştüğü ve kan kaybettiği an görülüyor. Bu, sizin çocuğunuz da olabilirdi. Lütfen ceza verirken bunu düşünün." diye konuştu.

"HERKES ALİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN"

Atlas Çağlayan'ın akrabası olduğunu belirten Şaziye Pamuk ise adalete güvendiklerini belirterek "Burada en büyük görev yüce adaletimize, TBMM ile saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza düşüyor. Burada olayın önemini görüp, caninin yeterli derecede ceza almasını sağlamaları gerekiyor. Beklentimiz adalet. Herkes elini taşın altına koysun. Gereği yapılsın istiyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç., "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuk şüpheli E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

#Gündem
#Gündem
