Bakan Tunç Atlas Çağlayan'ın babası ile görüştü: 'Sonuna kadar takipçisiyiz'

İstanbul Güngören’de iki grup arasında ’yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı bıçaklanarak öldürülmesi sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan'ı aradı.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLUNACAK"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, İstanbul Güngören'de yaşanan ve herkesi derinden üzen acı olayda yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek, aileye taziyelerini iletti.

Telefon görüşmesinde, soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşan Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.