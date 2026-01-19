Esenyurt'ta korku dolu anlar! Tartıştıkları şahsın aracını sopalarla parçaladılar

İstanbul Esenyurt'ta dün sabah saatlerinde Hadımköy Bağlantı Yolu Gökevler Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda, bir adam ile aralarında bilinmeyen nedenle tartışma yaşayan 4 şehir eşkıyası, ortalığı savaş alanına çevirdi. Benzinliğin içinde tartıştıkları adamın park halindeki aracını gören şahıslar, sopalarla adamı ararken, bulamayınca öfkelerini arabadan çıkardı. Şahıslar, sopalarla dakikalarca arabaya vurarak parçalarken, başka bir araçtan inen bir kadın ise korkuyla koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.