Görenler şoke oldu! Çocukların yaptığı kardan adamı böyle çaldı

İstanbul Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme Mahallesi Korutürk Sokak'ta yaşanan olayda, kız arkadaşıyla birlikte yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahıs önce etrafına bir göz gezdirdi, daha sonra çocukların yaptığı kardan adamı alıp uzaklaştı. Bu sırada kardan adamın bir kısmı dağıldı. Şahsın kardan adamı alıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.