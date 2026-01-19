Akran zorbalığı sokağa taştı! Darp edilen genci esnaf böyle çekip kurtardı

Son günlerde artan ve önü alınamayan akran zorbalıkları sokaklara taşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından katledilen Atlas Çağlayan'ın acısı henüz geçmemişken, birçok ilden şiddet ve zorbalık görüntüleri gelmeye devam ediyor. Karabük'te liseli gençlerin sokak ortasında birbirlerine girdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ESNAFIN ARAYA GİRMESİYLE KURTULDU

Ergenekon Mahallesi'nde bir grup genç, akranları olan bir gence saldırdı. Yere düşürülen gence yönelik darp girişimi devam ederken, mahallede kadın kuaförlüğü yapan bir esnaf duruma müdahale etti. Kararlı bir şekilde tarafların arasına giren esnaf, saldırgan grubu dağıtarak kavgayı sonlandırdı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

O anlar, olayın yaşandığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, son dönemde özellikle gençler arasında artış gösteren akran zorbalığının sokaklara kadar indiği görülürken, esnafın hiç tereddüt etmeden genci koruması dikkat çekti. Müdahale sayesinde daha ciddi bir yaralanmanın önüne geçildi.

Mahalle sakinleri, akran zorbalığına karşı örnek bir duruş sergileyen esnafa teşekkür ederken, benzer olayların yaşanmaması için aileler ve yetkililerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdi.