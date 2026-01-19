Akıllı telefon tarihinin "kara listesi": İşte gelmiş geçmiş en kötü 12 model

Kategoriler
Akıllı telefon pazarında, son on yılda özellikle amiral gemisi segmentinde birbiri ardına başarılı modellere imza atıyor. Hatta daha küçük ölçekli markalar bile geliştirdikleri cihazlarla devlere kafa tutar hale geldi.
Bir dönemin tartışmasız lideri olan BlackBerry, yaptığı stratejik yanlışların bedelini piyasadan silinerek ödemişti. Benzer şekilde Samsung'un Galaxy Note 7 modeli de kelimenin tam anlamıyla "saatli bomba" yakıştırmalarıyla tarihin unutulmaz fiyaskoları arasında yerini aldı.
İlk Android telefon HTC Dream'in tanıtıldığı 2008 yılından, iPhone Air'in inceliğinin konuşulduğu günümüze kadar geçen sürede üretilen "en kötü 12 akıllı telefon" teknoloji sitesi BGR tarafından mercek altına alındı.