İran'dan bir misilleme daha! Tel Aviv semalarında güçlü patlamalar duyuldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında halka sığınaklara gitmesi uyarısı yapılırken, misilleme nedeniyle riskli bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları geldi ve ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı.

AA muhabirinin aktardığına göre, Tel Aviv'de önleyici füzelerin misillemeyi engellemek için fırlatılmasından sonra güçlü patlama sesleri duyuldu.