Beyaz Saray'dan GTA'lı İran saldırıları videosu! Paylaşıma tepki yağdı

ABD ve İsrail-İran savaşı devam ederken Beyaz Saray, sosyal medya hesabından İran’a yönelik saldırıların görüntülerini GTA oyunundan bir sahneyle montajlayarak paylaştı.
“Destansı Öfke Operasyonu” başlığıyla yapılan paylaşımda, “İran’ın füze depolarını yok et. Donanmalarını yok et. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklarından emin ol. Hedefe kitlendik" denildi.
videoda, GTA oyunundan bir karakterin "*****, işte yine başlıyoruz.” sözlerinin ardından ABD’nin İran’da vurduğu hedeflerin görüntülerine yer verildi.
https://x.com/WhiteHouse/status/2029953667600646655
Beyaz Saray'ın dünyanın diken üstünde katip ettiği savaşa ilişkin dalga geçer gibi yaptığı bu paylaşım tepki çekti.