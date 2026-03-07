Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Beyaz Saray'dan GTA'lı İran saldırıları videosu! Paylaşıma tepki yağdı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar devam ederken Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından tepkilere neden olan bir video paylaşıldı. Saldırıları görüntülerini GTA oyunundan bir sahneyle montajlayarak paylaşan Beyaz Saray, "Asla nükleer silaha sahip olmayacaklarından emin ol. Hedefe kitlendik" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 10:05

ABD ve İsrail- savaşı devam ederken , hesabından İran’a yönelik saldırıların görüntülerini GTA oyunundan bir sahneyle montajlayarak paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Beyaz Saray'dan GTA'lı İran saldırıları videosu! Paylaşıma tepki yağdı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Beyaz Saray, ABD ve İsrail-İran savaşı devam ederken sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırıların görüntülerini GTA oyunundan bir sahneyle montajlayarak paylaştı.
Paylaşım, 'Destansı Öfke Operasyonu' başlığıyla yapıldı ve İran'ın füze depolarını yok etme, donanmalarını imha etme ve nükleer silaha sahip olmasını engelleme hedeflerini vurguladı.
Videoda, GTA oyunundan bir karakterin '*****, işte yine başlıyoruz.' sözlerinin ardından ABD'nin İran'da vurduğu hedeflerin görüntüleri yer aldı.
Beyaz Saray'ın bu paylaşımı tepki çekti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Beyaz Saray'dan GTA'lı İran saldırıları videosu! Paylaşıma tepki yağdı

"HEDEFE KİTLENDİK"

“Destansı Öfke Operasyonu” başlığıyla yapılan paylaşımda, “İran’ın füze depolarını yok et. Donanmalarını yok et. Asla nükleer silaha sahip olmayacaklarından emin ol. Hedefe kitlendik" denildi.

Beyaz Saray'dan GTA'lı İran saldırıları videosu! Paylaşıma tepki yağdı

"İŞTE YİNE BAŞLIYORUZ"

videoda, GTA oyunundan bir karakterin "*****, işte yine başlıyoruz.” sözlerinin ardından ABD’nin İran’da vurduğu hedeflerin görüntülerine yer verildi.

https://x.com/WhiteHouse/status/2029953667600646655

PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Beyaz Saray'ın dünyanın diken üstünde katip ettiği savaşa ilişkin dalga geçer gibi yaptığı bu paylaşım tepki çekti.

