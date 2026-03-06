Beşiktaş Galatasaray maçını veren yabancı kanallar! Şifresiz izlenebilecek

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, İstanbul’da kritik bir derbide karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray, deplasmanda oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirvede puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte Beşiktaş Galatasaray maçı yayın bilgileri…

BJK GS DERBİ SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray karşılaşması 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele İstanbul’da Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanacak ve haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak.

Derbi öncesinde lig tablosunda Galatasaray 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 58 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışındaki konumunu korumak için deplasmanda oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi Türkiye’de beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda TOD TV platformu üzerinden de izlenebilecek.

beIN Sports aboneleri karşılaşmayı platform üzerinden takip edebilecek. TOD TV kullanıcıları ise üyelikleri aracılığıyla internet bağlantısı üzerinden derbiyi canlı olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Beşiktaş Galatasaray derbisi Türkiye dışında bazı ülkelerde farklı yayıncı kuruluşlar tarafından ekranlara getirilecek. Karşılaşmayı Arjantin’de Disney+ Premium Argentina, Karadağ’da Arena 5 Premium, Romanya’da Prima Sport 3 ve Şili’de Disney+ Premium Chile yayınlayacak.

Yurt dışındaki bu yayıncılar üzerinden derbi farklı bölgelerde futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmanın uluslararası yayın haklarına sahip olan kanallar aracılığıyla mücadele çeşitli ülkelerde canlı olarak takip edilebilecek.

Beşiktaş Galatasaray maçını veren yabancı kanallar:

Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Karadağ: Arena 5 Premium

Romanya: Prima Sport 3

Şili: Disney+ Premium Chile

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Maçın muhtemel 11’leri şöyledir:

Beşiktaş Muhtemel 11: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh

Galatasaray Muhtemel 11: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçlarla 58 puan toplarken ligin en golcü takımı olarak dikkat çekiyor. Takım, ligde çıktığı karşılaşmalarda rakip fileleri 58 kez havalandırdı ve +40 averaja ulaştı.

Galatasaray’da gol yükünü Mauro Icardi ve Victor Osimhen çekiyor. Icardi ligde 13 gol kaydederken Osimhen 10 golle takımına katkı sağladı. Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz 6’şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5’er gol attı. Savunma performansında ise sarı-kırmızılı ekip 18 gol yiyerek Göztepe’nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.