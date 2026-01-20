Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı günlerce sürecek: 'Bitti' derken yeniden başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Ocak Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul, Sakarya, Kocaeli çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinde sağanak yağışların görüleceği bildirildi. Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinde ise kar yağışı devam edecek. Yağışlar, Giresun’un doğusu, Trabzon’un Doğusu ve batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetlenecek.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Öte yandan yayımlanan 5 günlük raporda ise doğu ve iç bölgelerde kar yağışının devam edeceği bildirildi. Yarın İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek, perşembe günü ise Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklılar ise kademeli olarak artış gösterecek. İstanbul'da sıfır derece olan sıcaklıklar aniden 12 derece birden artacak. Çarşamba günü Akdeniz hariç tüm yurtta güneş yüzünü gösterecek. Kar yağışı 'bitti' derken perşembe ve cuma günü kuvvetli yar yağışı gelecek.

20 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Bilecik çevreleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu,

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı ve doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusu ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Muş'un doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C

Çok bulutlu ve kuzey ve doğusu aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu