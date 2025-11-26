Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Mühürlü pidecinin gizli bölmesi gündem oldu

Devrek Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin Atatürk Caddesi üzerindeki pide imalathanesinde yaptığı denetimde, ekiplerin tesadüfen fark edip tabandan açılan kapağın dar geçitten indiği ve burada kötü koku, hijyen dışı ekipmanlar ve bakımsız bir alanla karşılaştığı görüntüler gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 14:05

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sağlığa aykırı imalat yaptığı gerekçesiyle mühürlenen pideci tartışılmaya devam ederken, iş yerinin içinde ortaya çıkan "gizli bölme" iddiası vatandaşların tepkisini daha da artırdı.

Mühürlü pidecinin gizli bölmesi gündem oldu



Devrek Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin Atatürk Caddesi üzerindeki pide imalathanesinde yaptığı denetimde, ekiplerin tesadüfen fark edip tabandan açılan kapağın dar geçitten indiği ve burada kötü koku, dışı ekipmanlar ve bakımsız bir alanla karşılaştığı görüntüler gündem oldu. Sağlık skandalı yaşanan iş yeri Devrek Belediyesi Zabıta Müdürü Abdürrahim Altıntaş'ın talimatı ile anında mühürlendi.

Mühürlü pidecinin gizli bölmesi gündem oldu



Vatandaşlar, hem sosyal medyada hem sokakta tepkilerini dile getirdi. İş yerinin kapısı mühürlenerek, "5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği bu işyeri hijyen kurallarına uymadığı ve halk sağlığının korunması amacıyla faaliyetten men edilmiştir" yazısı asıldı.

Mühürlü pidecinin gizli bölmesi gündem oldu

İş yerinin önünde yazıyı gören vatandaşlar, Kimse kimsenin sağlığıyla oynayamaz. Bu görüntüler kabul edilemez. Mühürlenmesi çok doğru" dedi.
Başka bir vatandaş ise "Bize dışarıdan pek temiz gelmiyordu. Nasıl da para kazanıyorlar. Sıcak satış olmuyordu ama toplu yemek veriyorlardı herhalde mevlitlere. İçeride kedi beslendiğini duyduk. Bazen kedi beslendiğini görüyorduk. Demek ki böyle para kazanılıyormuş. Belediyeye teşekkür ediyoruz, taviz vermiyorlar" şeklinde konuştu.

Mühürlü pidecinin gizli bölmesi gündem oldu


Cengiz Korum ise "Kimsenin bir başkasının sağlığıyla oynamaya hakkı yok. Belediye başkanına teşekkür ediyoruz. İlgilendiği için. Bu tür uygulamalar devam etsin. Sağlığımız her şeyden önemli" diye tepki gösterdi.

Belediyenin imalathane üzerindeki mühür ve denetim sürecinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan diğer kurumların da söz konusu işletme hakkında işlem başlattığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pide imalathanesinde korkunç görüntüler! Ekipler de şoke oldu: Bunları vatandaşa mı yedireceksiniz?
ETİKETLER
#hijyen
#Pideci
#Sağlık Skandalı
#Beldiye Denetimi
#Mühürleme
#Gizli Bölme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.