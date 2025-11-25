Pide imalathanesinde iğrenç görüntüler! Ekipler de şoke oldu: Bunları vatandaşa mı yedireceksiniz?

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden işletmede bozulmuş et ve hijyen eksikliği tespit etti. İnceleme esnasında ekiplerin şaşkınlığını gizleyemediği ve "Bunları vatandaşlara mı yedireceksiniz?" diye sorduğu görüldü. İncelemeler akabinde İşyeri mühürlendi.