Pide imalathanesinde iğrenç görüntüler! Ekipler de şoke oldu: Bunları vatandaşa mı yedireceksiniz?

Kasım 25, 2025 16:33
1
Zonguldak'ta sağlığa aykırı koşullarda üretim yapıldığı belirlenen pide imalathanesi denetlendi. Ekiplerin halk sağlığını tehdit ettiği pideci mühürlenirken malzemeler de imha edilmek üzere çöpe atıldı. Denetim ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o pide salonundan İHA kamerasına yansıyan, insan sağlığını tehdit eden iğrenç görüntüler...

 

 

 

2

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden işletmede bozulmuş et ve hijyen eksikliği tespit etti. İnceleme esnasında ekiplerin şaşkınlığını gizleyemediği ve  "Bunları vatandaşlara mı yedireceksiniz?" diye sorduğu görüldü. İncelemeler akabinde İşyeri mühürlendi.

3

PİDE İMALATI YAPILIYORDU

Devrek Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sağlığa sakıncalı pide imalatı yapan bir iş yeri mühürlendi. İş yerinin muhtelif yerlerinde yapılan denetimlerde ortaya çıkarılan manzara mide bulandıran cinstendi. 

4

Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren pideci dükkanında yapılan denetimlerde, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak üretim yapıldığı belirlendi. İş yeri imalat bölümünde yapılan incelemede bozulmuş ve kokmuş etler, küf ve pas oluşmuş ekipmanlar tespit edildi.

5

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Devrek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimler gerçekleştirildiği vurgulanarak, "Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde halk sağlığını hiçe sayan görüntüler ile karşı karşıya kaldık.

6

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Denetim sonrası imalathanede bulunan malzemeler, imha edilmek üzere belediye ekiplerince çöp aracına atıldı.


 

