TGRT Haber
Aktüel
TOKİ başvuruları bitti mi, son tarih ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında süreç başladı. Milyonlarca vatandaş 10 Kasım itibarıyla başvurularını yaparken başvuru son tarihi araştırıldı.

TOKİ başvuruları bitti mi, son tarih ne zaman?
Milyonlarca kişinin yaptığı projesinde süreç devam ederken vatandaşlar TOKİ son tarihini araştırmaya başladı.

TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım'da başlarken 19 Aralık'a kadar devam edecek. Buna göre başvurular henüz sona ermedi.

TOKİ başvuruları bitti mi, son tarih ne zaman?

TOKİ BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde süreç henüz tamamlanmadı. Vatandaşlar 19 Aralık'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TOKİ başvuruları bitti mi, son tarih ne zaman?

TOKİ TESLİMAT NE ZAMAN?

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

