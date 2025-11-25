TOKİ başvuruları bitti mi, son tarih ne zaman?

Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde süreç devam ederken vatandaşlar TOKİ son tarihini araştırmaya başladı.

TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım'da başlarken 19 Aralık'a kadar devam edecek. Buna göre başvurular henüz sona ermedi.

TOKİ BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde süreç henüz tamamlanmadı. Vatandaşlar 19 Aralık'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TOKİ TESLİMAT NE ZAMAN?

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.