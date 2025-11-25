Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray maçı nereden izlenir, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde Union SG ile karşılaşacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 5. maçına Union SG karşısında çıkıyor. Ligde 9. sırada yer alan sarı-kırmızılılar karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak ilk 8 hedefi doğrultusunda büyük bir ilerleme kaydetmeyi hedefliyor. Taraftarlar tarafından Galatasaray maçı nereden izlenir, saat kaçta başlayacağı ise araştırılmaya başlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 16:27

'nde bu sezon ülkemizi temsil eden , 5. hafta maçları kapsamında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Kritik karşılaşmaya geri sayım başlarken taraftarlar tarafından Galatasaray maçı nereden izlenir, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Union SG maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı ve şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Union SG karşılaşmasından da galibiyet ile ayrılarak puanını 12'ye çıkarmayı hedefliyor.

Belçika ekibi Union SG ise bu sezon Devler Ligi'nde sadece 1 galibiyet aldı. 3 mağlubiyeti bulunan Union SG ligde 3 puanla 28. sırada bulunuyor.

GALATASARAY - UNİON SG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Union SG maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Dördüncü hakem olarak Alejandro Muniz Ruiz'in görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda ise Carlos del Cerro Grande oturacak. Grande'nin yardımcılığını ise Javier Iglesias Villanueva'nın yapacağı duyuruldu.

