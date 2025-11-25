Menü Kapat
15°
Acı biber hastanelik etti! Fenalaşan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Düzce'nin Musababa köyünde ilkokul öğrencileri yemekte acı biberi fazla kaçırınca hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Acı biber hastanelik etti! Fenalaşan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
IHA
25.11.2025
25.11.2025
Düzce'nin Musababa köyü ilkokulunda yemek yiyen öğrenciler fenalaştı. Öğrencilerin yemekte acı biberi fazla kaçırdığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Acı biber hastanelik etti! Fenalaşan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

KARIN AĞRISI VE MİDE BULANTISI ŞİKAYETİ

Öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile öğretmenlerine haber verdiler. Öğretmenler durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından öğrencileri Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İlimiz merkez okullarından birinde öğrenim görmekte olan 6 öğrencimiz, 25 Kasım 2025 tarihinde hafif mide bulantısı şikayeti nedeniyle tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyidir ve gerekli kontroller yapılmaktadır. Konuya ilişkin süreç müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

