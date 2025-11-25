Menü Kapat
Sağlık
Editor
Editor
 Ceyda Altun

Gıda zehirlenmelerine dikkat! Bunları sakın hafife almayın: Uzman isimden hap gibi bilgiler

Gıda zehirlenmeleri önemsenmeyip, ihmal edilen küçük ayrıntıların sonucu ortaya çıkıyor. Gıdadan gelen sessiz tehlikeler dikkate alınmadığı sürece hayati kayıplar artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 600 milyonun üzerinde insan gıda kaynaklı hastalıklardan etkileniyor ve en az 420 bin kişi hayatını kaybediyor. Uzm. Dr. S. Nur Çetinkaya Bodur, gıda zehirlenmesine dair tüm merak edilenleri konuştu. İşte detaylar...

Gıda zehirlenmelerine dikkat! Bunları sakın hafife almayın: Uzman isimden hap gibi bilgiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
10:10
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
13:25

Son günlerde adını sıkça duyduğumuz ve kayıplar verdiğimiz , hafife alınmayacak sorunlarının başındadır. Dışarda ve ev ortamında olmak üzere gıda tüketiminde dikkat edilmesi gerek birçok madde var. Gıdaların taze tüketilmesi, hijyenli bir şekilde üretilmesi ve tüketilmesi gerekiyor. Özellikle yapıldıktan ne kadar saat sonra yediğiniz ve yemeğin bakteri üretip üretmediği en önemli noktalardan biridir. Uzm. Dr. S. Nur Çetinkaya Bodur'da, Türkiye’de de toplu alanlarında görülen zehirlenmelerin önemli bir halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürdüğünü belirterek sözlerine dikkat çekiyor.

Gıda zehirlenmelerine dikkat! Bunları sakın hafife almayın: Uzman isimden hap gibi bilgiler

SESSİZ TEHLİKE

Gıda zehirlenmesi çoğu zaman birkaç gün süren basit bir bağırsak enfeksiyonu gibi algılansa da yanlış saklanan veya uygun şartlarda hazırlanmayan gıdalar ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabiliyor. Uzm. Dr. S. Nur Çetinkaya Bodur, gıda zehirlenmesinin ihmal edilen küçük ayrıntıların sonucu olduğunu vurguladı. Türkiye’de de toplu beslenme alanlarında görülen zehirlenmelerin önemli bir halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Uzm. Dr. S. Nur Çetinkaya Bodur, gıda güvenliğinin bir seçenek değil, yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Gıda zehirlenmelerine dikkat! Bunları sakın hafife almayın: Uzman isimden hap gibi bilgiler

UYGUNSUZ SOKAK LEZZETLERİ SAĞLIĞINIZDAN EDEBİLİR

Son günlerde Türkiye’de toplu beslenme kaynaklı birçok olay yaşanmasına rağmen, toplumun önemli bir bölümünün hala risklerin farkında olmadığını, gıda zehirlenmelerinin hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. S. Nur Çetinkaya Bodur, "Gıda zehirlenmesi basit bir mide şikayeti değildir. Hızlı sıvı kaybı, elektrolit bozuklukları ve böbrek yetmezliği gibi ağır sonuçlara neden olabilir. İlk belirtiler başladığında özellikle risk gruplarının vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması hayat kurtarır’’ dedi. Özellikle dışarıdan tüketilen hazır gıdalarda görünmeyen risklerin bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Bodur, açık büfelerde uzun süre bekleyen yemekler, sokak lezzetlerinin uygun olmayan şartlarda saklanması ve toplu yemek hizmetlerinde tek bir hatanın yüzlerce kişiyi etkileyebilmesi nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Gıda zehirlenmelerine dikkat! Bunları sakın hafife almayın: Uzman isimden hap gibi bilgiler

MUTFAĞINIZDA DİKAT ETMENİZ GEREKENLER...

Ev mutfağının daha kontrol edilebilir görünse de en sık yapılan hataların yine burada ortaya çıktığını, basit hataların zararlı mikroorganizmaların hızla çoğalması için uygun ortamı hazırladığını kaydeden Uzm. Dr. Bodur, şu bilgileri verdi: "Ev ortamında da gerekli önlemler alınmazsa zehirlenmeler yaşanabilir. Sıcak yemeklerin doğru şekilde soğutulmadan buzdolabına konması, çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde hazırlanması veya yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi de bakterilerin hızla çoğalmasına yol açar. Soğuk zinciri bozulmuş gıdalar kesinlikle tüketilmemelidir. Temel kural soğuk gıdalar soğuk, sıcak gıdalar ise sıcak tüketilmelidir. Ilık bölge en tehlikeli alandır. Gıdalar doğru sıcaklıkta saklanmalıdır’’ şeklinde konuştu.

Gıda zehirlenmelerine dikkat! Bunları sakın hafife almayın: Uzman isimden hap gibi bilgiler

BELİRTİLER KISA SÜREDE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Gıda zehirlenmesi belirtilerinin genellikle bir ila iki gün içinde ortaya çıktığını, ancak özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olan kişilerde hafif bulguların bile ciddiye alınması gerektiğini hatırlatan Uzm. Dr. S. Nur Çetinkaya Bodur, özellikle toplu zehirlenme şüphesi olan durumlarda sağlık profesyonellerine hızlı bildirim yapılmasının halk sağlığı açısından zorunlu olduğunu belirtti.

Gıda zehirlenmelerine dikkat! Bunları sakın hafife almayın: Uzman isimden hap gibi bilgiler
