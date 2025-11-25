Menü Kapat
15°
Ekonomi
 | Safa Keser

QFLATS alıcılarına avantajlı kredi kapısı Quick Finans ile açılıyor

Quick Finans, Maher Grup şirketleri MHR GYO ve QC İnşaat tarafından İstanbul Kurtköy’de hayata geçirilen QFLATS projesinin finans çözümleri için resmi iş ortağı oldu.

QFLATS alıcılarına avantajlı kredi kapısı Quick Finans ile açılıyor
Türkiye’de aktif şekilde sunan tek finansman şirketi olan Quick Finans, QFLATS konut alıcılarına özel kredi imkanları sağlayarak proje kapsamında önemli bir finansal rol üstlenecek.

“Türkiye’de konut kredisi veren tek finansman şirketiyiz”

İş birliği protokolünün imza töreniyle ilgili görüşlerini paylaşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ şunları söyledi: “Quick Finans, bir sigorta grubu tarafından kurulmuş ilk yeni nesil finansman şirketi olarak hem mal ve hizmet finansmanı iznine hem de konut finansmanı kuruluşu niteliğine sahip. Bu yetkiyle Türkiye’de aktif konut kredisi veren tek finansman şirketi olarak 29 Eylül 2025’te konut kredilerimizi başlattık. Konut sektörü, ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal politikaları açısından stratejik bir öneme sahip. Biz de bu alanda sağladığımız çözümlerle vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmayı, finansman tabanını genişletmeyi ve ürün çeşitliliğini artırarak makro hedeflere katkı sunmayı hedefliyoruz. Sigorta grubumuzun öncülük ettiği önemli ‘Bina Tamamlama Sigortalı Kentsel Dönüşüm’ projelerinin yanında birlikte seçkin konut projelerine finansman çözümleri üretmeye devam ediyoruz. QFLATS ile de bu vizyonun önemli bir adımını atarak grup sinerjimizi güçlendirdik. Bu iş birliğinin hem sektör hem de konut alıcıları için değer yaratacağına inanıyorum.”

QFLATS alıcılarına avantajlı kredi kapısı Quick Finans ile açılıyor

“QFLATS, Kurtköy’ün yaşam kalitesini yükseltecek”

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, projeye ve Quick Finans iş birliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “QFLATS, yalnızca modern bir konut projesi olmanın ötesinde, Kurtköy’ün yaşam kalitesini yükseltecek bir değer üretme hedefiyle tasarlandı. Lokasyonu, mimari yaklaşımı, sosyal alanları, teknik altyapısı ve güvenli konut modeli ile yeni nesil şehir yaşamının ihtiyaçlarını karşılayacak örnek bir proje oluşturuyoruz. Bu vizyonun en önemli tamamlayıcısı ise güçlü bir finansman desteği. Quick Finans’ın bu projeye dahil olması hem yatırımcılar hem de geleceğin QFLATS sakinleri için büyük bir güven unsuru taşıyor. Sunulan finansman çözümleri, projeye erişimi kolaylaştırırken aynı zamanda Maher Holding bünyesindeki şirketlerin yarattığı ekosistemin gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. QFLATS’ın, ’un gelişen bölgelerinden biri olan Kurtköy’de uzun yıllar boyunca referans gösterilen projeler arasında yer alacağına inanıyoruz. Bu iş birliğinin tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum.”

#Emlak
#istanbul
#konut kredisi
#Konut Finansmanı
#Qflats
#Quick Finans
#Kurtköy
#Ekonomi
