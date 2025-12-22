Üniversite öğrencileri tavuktan zehirlendi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde R.D. (21), B.S. (21) ve S.B. (21) isimli üniversite öğrencileri tavuk yedikten sonra zehirlenme belirtileri gösterdi. Şikayetlerin artması üzerine öğrenciler, durumlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



SON DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrenciler, acil serviste tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altında tutulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 3 öğrenci de tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.