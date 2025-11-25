Kademeli emeklilik bekleyenlere uyarı! Özgür Erdursun kritik tarihi açıkladı

Kategoriler
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Youtube'da katıldığı bir programda emeklilikte kademe bekleyenler için çok kritik açıklamalarda bulundu. Toplumda Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT kapsamına girmeyen çalışanların merakla beklediği kademeli emeklilik konusunda bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Emeklilik için en uygun tarihi açıklayan Erdursun ayrıca ihya için kritik tarihi de duyurdu. İşte tüm detaylar...
Erdursun, kademeli emeklilik talebinin yüksek olduğunu belirterek "Kademeli emeklilik bekleyenlerin haklı olduğunu söylüyorum. Ancak 43–45 yaşında bundan sonra böyle bir yasal düzenleme Türkiye’de yapılamaz. Kimse artık 40’lı yaşlarda emeklilik beklemesin" diyerek kademeli bekleyenleri üzecek açıklamayı yaptı.
Buna rağmen belirli bir esneme ihtimali bulunduğunu vurgulayan Erdursun, "Kademeli emeklilik çıkarsa kadınların 58, erkeklerin 60 olan yaşları bir miktar geri çekilebilir. Kadınlarda 48, erkeklerde 50’den başlatılarak kademeli bir sistem oluşturulabilir" dedi.
Erdursun, kısa vadede beklenti oluşmaması gerektiğini söyleyerek "2025 yılında kademeli emekliliği kimse beklemesin. 2027–2028’de seçim dönemlerinde bu konu çok gündem olur. Seçim dönemlerinde siyasiler çok farklı kararlar verebilir" dedi.
Erdursun’a göre emekli olmak için 2025 yılı, 2026’ya kıyasla daha avantajlı. Erdursun, "2025 yılında emekli olmak 2026’ya göre daha avantajlıdır. Ancak ‘Hadi koşun emekli olun’ demiyorum" diyerek olumlu ve olumsuz yönleri belirtti.
"Maaşınız 40, 50, 60, 70, 80 bin lira olabilir ama emekli aylığınız 20–30 bin lira olacaktır. Emekli olunca firma sizi çalıştırmayabilir. Gelir kaybına hazır mısınız?" bu değerlendirmeye göre emekli olmanın tercih edilebileceğini söyledi.
Erdursun, 2026’ya bırakmanın yaklaşık yüzde 5 daha düşük emekli aylığı anlamına geldiğini hatırlattı.
Erdursun’un en kritik uyarısı ise borçlanma ve ihya için oldu. Erdursun, "Borçlanmalar 2026’ya girerseniz yüzde 60 ile yüzde 80 arasında artacak" diyerek nedenini ise
"Asgari ücretin brütüne bağlı borçlanma oranları yükseliyor
Doğum borçlanması asgari ücret zammıyla artacak
Bağ-Kur borçlanması %34,5’tan %45’e çıkıyor
Askerlik borçlanması %32’den %45’e çıkıyor" diyerek açıkladı.
Erdursun, artışın aritmetiğini şöyle ifade etti:
"Şu anda asgari ücretin brütünün yüzde 32’si olan borçlanma yüzde 45’e çıkıyor. Bu fark yüzde 41. Üstüne asgari ücret zammı da eklenecek. Bu yüzden artış yüzde 60–80 olacak"
"Borçlanma, ihya ve prim tamamlama için son tarih 31.12.2025" diyen Erdursun bu tarihe kadar ödeme yapılabileceğini vurguladı.
Erdursun, kıdem tazminatı tavanının da önümüzdeki dönemde yaklaşık 64–65 bin TL civarında olacağını belirterek emeklilik planı yaparken bu kalemin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.