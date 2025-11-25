Menü Kapat
Kademeli emeklilik bekleyenlere uyarı! Özgür Erdursun kritik tarihi açıkladı

Kasım 25, 2025 16:01
1
kademeli emeklilik bekleyenler

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Youtube'da katıldığı bir programda emeklilikte kademe bekleyenler için çok kritik açıklamalarda bulundu. Toplumda Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT kapsamına girmeyen çalışanların merakla beklediği kademeli emeklilik konusunda bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Emeklilik için en uygun tarihi açıklayan Erdursun ayrıca ihya için kritik tarihi de duyurdu. İşte tüm detaylar...

 

2
kademeli emeklilik

Erdursun, kademeli emeklilik talebinin yüksek olduğunu belirterek "Kademeli emeklilik bekleyenlerin haklı olduğunu söylüyorum. Ancak 43–45 yaşında bundan sonra böyle bir yasal düzenleme Türkiye’de yapılamaz. Kimse artık 40’lı yaşlarda emeklilik beklemesin" diyerek kademeli bekleyenleri üzecek açıklamayı yaptı.
 

3

Buna rağmen belirli bir esneme ihtimali bulunduğunu vurgulayan Erdursun, "Kademeli emeklilik çıkarsa kadınların 58, erkeklerin 60 olan yaşları bir miktar geri çekilebilir. Kadınlarda 48, erkeklerde 50’den başlatılarak kademeli bir sistem oluşturulabilir" dedi.
 

4
kademeli emeklilik

SEÇİM DÖNEMİNDE GÜNDEME GELEBİLİR

Erdursun, kısa vadede beklenti oluşmaması gerektiğini söyleyerek "2025 yılında kademeli emekliliği kimse beklemesin. 2027–2028’de seçim dönemlerinde bu konu çok gündem olur. Seçim dönemlerinde siyasiler çok farklı kararlar verebilir" dedi.
 

5
EMEKLİLİK İÇİN EN AVANTAJLI YIL

EMEKLİLİK İÇİN EN AVANTAJLI YILI AÇIKLADI

Erdursun’a göre emekli olmak için 2025 yılı, 2026’ya kıyasla daha avantajlı. Erdursun, "2025 yılında emekli olmak 2026’ya göre daha avantajlıdır. Ancak ‘Hadi koşun emekli olun’ demiyorum" diyerek olumlu ve olumsuz yönleri belirtti.
 

6
emekli

"Maaşınız 40, 50, 60, 70, 80 bin lira olabilir ama emekli aylığınız 20–30 bin lira olacaktır. Emekli olunca firma sizi çalıştırmayabilir. Gelir kaybına hazır mısınız?" bu değerlendirmeye göre emekli olmanın tercih edilebileceğini söyledi.
 

7
düşük emekli aylığı

Erdursun, 2026’ya bırakmanın yaklaşık yüzde 5 daha düşük emekli aylığı anlamına geldiğini hatırlattı. 
 

8
borçlanma ve ihya

“31 ARALIK 2025 SON TARİH YÜZDE 80 ZAM GELİYOR”

Erdursun’un en kritik uyarısı ise borçlanma ve ihya için oldu. Erdursun, "Borçlanmalar 2026’ya girerseniz yüzde 60 ile yüzde 80 arasında artacak" diyerek nedenini ise

"Asgari ücretin brütüne bağlı borçlanma oranları yükseliyor

Doğum borçlanması asgari ücret zammıyla artacak

Bağ-Kur borçlanması %34,5’tan %45’e çıkıyor

Askerlik borçlanması %32’den %45’e çıkıyor" diyerek açıkladı.

 

9
asgari ücreti

Erdursun, artışın aritmetiğini şöyle ifade etti:

"Şu anda asgari ücretin brütünün yüzde 32’si olan borçlanma yüzde 45’e çıkıyor. Bu fark yüzde 41. Üstüne asgari ücret zammı da eklenecek. Bu yüzden artış yüzde 60–80 olacak"
 

10
Borçlanma, ihya ve prim tamamlama

"Borçlanma, ihya ve prim tamamlama için son tarih 31.12.2025" diyen Erdursun bu tarihe kadar ödeme yapılabileceğini vurguladı.

 

11
KIDEM TAZMİNATI

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA YÜKSELİYOR

Erdursun, kıdem tazminatı tavanının da önümüzdeki dönemde yaklaşık 64–65 bin TL civarında olacağını belirterek emeklilik planı yaparken bu kalemin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

