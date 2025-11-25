Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Uzun süredir düşüyordu! Giresun'da fındık fiyatları tekrar yükselişe geçti

Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasada 270 liraya kadar düşen fındık fiyatları, ihracatta ve iç piyasada artan talep ve yaşanan haraketliliğin ardından tekrar yükselişe geçti. İşte güncel fiyatlar ve tüm detaylar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzun süredir düşüyordu! Giresun'da fındık fiyatları tekrar yükselişe geçti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 15:58

'da uzun süredir düşüş gösteren yeni haftada yükselişe geçti.

Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasada 270 liraya kadar düşen fiyatları, ihracatta ve iç piyasada artan talep ve yaşanan haraketliliğin ardından tekrar yükselişe geçti. Giresun'da fındık tüccarları 25 Kasım itibarıyla Giresun kalite fındığa 290 ila 300 lira, levant kalite fındığa ise 280 ila 290 lira arasında fiyat veriyor.

Uzun süredir düşüyordu! Giresun'da fındık fiyatları tekrar yükselişe geçti

Öte yandan, fındık üreticilerinin ortak kuruluşu FİSKOBİRLİK'e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi, bugün açıkladığı yeni fiyatlarla 50 randıman Giresun kalite fındığın 297 lira olduğunu duyurdu. Bunun yanı sıra üreticilere randıman başına 5 lira 94 kuruş fiyat farkı ödemesi yapılacağı açıklandı.



İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Giresun'da fındık borsası: Haftayı 315 liradan kapattı
ETİKETLER
#fındık
#Giresun
#ihracat
#fındık fiyatları
#Iç Piyasada Talep
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.