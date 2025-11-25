En güvenli otomobiller belli oldu! Zirve şaşırtmadı, ikinci sıra sürpriz yaptı

1 NUMARA VOLVO

Otomobil konusunda çok fazla bilgisi olmayan herhangi biri bile Volvo’nun ne kadar güvenli bir araç olduğunu duymuştur. Tarih boyu hep sağlamlığı ile anılan İsveçli marka, üç noktalı emniyet kemeri ve hava yastıkları gibi birçok pasif güvenlik unsuruna öncülük yaptı. Volvo bu adımları ile aynı zamanda rakiplerinin güvenlik konusuna bakış açılarının değişmesini de sağladı.

Volvo’nun diğer güvenlik önlemlerine bakıldığında ise kör nokta uyarısı, otomatik acil frenleme, sürücü izleme ve adaptif hız sabitleyici gibi modern teknolojileri aktif olarak kullanıyor.

Diğer yandan İsveçli otomotiv devi sürüş sırasında çarpışmaları azaltmayı hedefleyen gelişmiş Pilot Assist sistemini sürekli geliştiriyor.

Volvo’nun XC ailesi ise markanın kendi içinde güvenlik sıralamasında en üstte yer alıyor. Amiral gemisi XC90, kompakt XC60 ve elektrikli EX30 modelleri güvenlik derecelendirmelerinde düzenli olarak üst sıraları yoklarken, günlük kullanım için halâ en rahat araçlar arasında. Böylelikle pratiklik ve güvenliğin dengesi bu modellerde rahatlıkla hissediliyor.