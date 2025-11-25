En güvenli otomobiller belli oldu! Zirve şaşırtmadı, ikinci sıra sürpriz yaptı

Kategoriler
Otomobil seçerken birçok farklı parametre göz önünde tutuluyor. Hız, konfor, yakıt tüketimi gibi unsurlar sektörde sıkça konuşulurken, belki de en hayati özellikle olan “Güvenlik” otomotiv sektörünün gizli kahramanı olarak görülüyor. Bu kapsamda yapılan incelemelerde otomobil dünyasının en güvenli markaları belli oldu.
Güvenilir otomobiller aileler tarafından sıkça tercih ediliyordu. Ancak artık kadın erkek, genç yaşlı fark etmeksizin tüm sürücüler oluşabilecek her türlü riski en aza indirecek markaları araştırıyor. Otomotiv dünyasında bazı araçların en önemli özellikleri arasında güvenli oluşları yer alırken, otomobil güvenliği konusunda zirveye oynayan 5 marka bulunuyor…
İşte güvenli sürüş konusunda kullanıcının onayını almış 5 otomobil markası…
Otomobil konusunda çok fazla bilgisi olmayan herhangi biri bile Volvo’nun ne kadar güvenli bir araç olduğunu duymuştur. Tarih boyu hep sağlamlığı ile anılan İsveçli marka, üç noktalı emniyet kemeri ve hava yastıkları gibi birçok pasif güvenlik unsuruna öncülük yaptı. Volvo bu adımları ile aynı zamanda rakiplerinin güvenlik konusuna bakış açılarının değişmesini de sağladı.
Volvo’nun diğer güvenlik önlemlerine bakıldığında ise kör nokta uyarısı, otomatik acil frenleme, sürücü izleme ve adaptif hız sabitleyici gibi modern teknolojileri aktif olarak kullanıyor.
Diğer yandan İsveçli otomotiv devi sürüş sırasında çarpışmaları azaltmayı hedefleyen gelişmiş Pilot Assist sistemini sürekli geliştiriyor.
Volvo’nun XC ailesi ise markanın kendi içinde güvenlik sıralamasında en üstte yer alıyor. Amiral gemisi XC90, kompakt XC60 ve elektrikli EX30 modelleri güvenlik derecelendirmelerinde düzenli olarak üst sıraları yoklarken, günlük kullanım için halâ en rahat araçlar arasında. Böylelikle pratiklik ve güvenliğin dengesi bu modellerde rahatlıkla hissediliyor.
Japon otomobil üreticisi yol tutuşa ve sistem verimliliğine özgün teknolojik platformu ile odaklanıyor. Özellikle Simetrik AWD sistemi, zorlu şartlarda bile araca ek hâkimiyet kazandırmasıyla beğeni topluyor.
Subaru’da bulunan stereo kamera merkezli sürücü destek paketi; şeritten ayrılma uyarısı, şerit ortalama ve adaptif hız sabitleme gibi birçok işlevi birden kullanmaya imkan sağlıyor.
Subaru’nun güvenlik konusunda en çok ilgi toplayan modelleri arasında dört tekerlekten çekişli Outback ve Forester ile geniş, aile odaklı Ascent bulunuyor. Ayrıca gözlerden kaçmaması gereken bir detay daha var ki; bu modellerin pek çoğu yüksek genel güvenlik performansı sayesinde IIHS Top Safety Pick+ ödülünü aldı.
İşçilik kalitesiyle dünya çapında ün kazanan Toyota, aynı zamanda güvenilirliği ile de rağbet görüyor. Japon otomobil markası son yıllarda modern TNGA (Toyota New Global Architecture) platformu sayesinde güvenlik standartlarını gözle görülür biçimde artırdı.
Toyota Safety Sense ile araçlar entegre aktif güvenlik sistemi; kavşak gözetimi, yaya ve bisikletli uyarıları, şerit değiştirmeye yardımcı özellikler ve öndeki araçla etkin mesafe koruma gibi çarpışma önleme teknolojilerini bir araya getirdi.
Toyota’nın güvenlik puanları güçlü, zamana direnen popüler modelleri arasında Camry sedan, Prius’un hibrit versiyonları, RAV4 crossover ve tamamen elektrikli yeni bZ4X yer alıyor.
Dayanıklılığı ile yıllara meydan okuyan Ford, yolcu korumasında yüksek seviye planıyla dikkat çekiyor. Gelişmiş mühendislik çözümlerinin yanı sıra yüksek dayanımlı boron çeliği gibi kullanılan kaliteli malzemelerin kullanılması da bu hedefe doğru ilerlediğini gösteriyor.
Ford’un araçlarında kullandığı kapsamlı sürücü destek paketinde otomatik acil frenleme, şeritte tutma yardımı ve aracın güzergâhındaki nesneleri algılama gibi özellikler güvenlik açısından bir adım öne geçmesini sağlarken bu özellikler birçok yaygın riskli durumu proaktif biçimde yönetmeye yardımcı oluyor.
Ford’un güvenliği ile kendini kanıtlamış modelleri arasında ise elektrikli Mustang Mach‑E, premium sınıf Explorer ve ikonik F‑150 pikap bulunuyor.
Elektrikli araç pazarında kısa sürede geniş bir yer edinen Tesla, yüksek teknolojisinin yanı sıra müşteri güvenliğine yaptığı güçlü vurguyla adından söz ettiriyor. Aynı zamanda markanın yaptığı gelişmeler, otonom sürüş ve aktif çarpışma kaçınma konularında bugünkü anlayışın şekillenmesinde rol oynadı.
Markanın özgün sistemi, otoyolda birçok riskli durumu bertaraf etmeye yardımcı olan yarı otonom sürüş modları sunuyor.
Tesla’nın Model 3 kompakt hatchback, Model Y crossover ve Model S spor sedan modelleri ise dayanım ve güvenilirlik testlerinde defalarca dikkat çekici sonuçlar sergiledi. Batarya tasarımı ve kütle dağılımındaki kendine özgü yaklaşım, kaza anındaki sonuçları en aza indirmeyi hedefliyor; sistem odaklı bu bakış, otomobillerin nasıl kurgulandığına açıkça yansıyor.