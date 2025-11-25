OLED’de nano devrim: İnsan hücresinden 100 kat küçük pikseller üretildi

HOLOGRAFİK EKRANLARDAN MİKROSKOPLARA YENİ KAPILAR

Bu yaklaşım aslında faz dizili optik sistemlerinde kullanılan mekanizmanın bir benzeri. Marcato, aynı renkte iki ışık dalgası yarım dalga boyundan daha yakına geldiğinde birbirlerinden bağımsız davranmayı bırakıp etkileşime geçtiğini hatırlatıyor. İşte bu etki, nano-OLED’lerle yeni nesil holografik ekranların, minyatür lazerlerin ve optik veri iletim sistemlerinin oluşturulmasına zemin hazırlayabilir.

Ayrıca tek bir hücrenin sinyallerini algılayabilecek biyosensörlerden gelişmiş mikroskoplara kadar pek çok alanda da çok kritik avantajlar sunuyor. Hatta araştırma ekibi, nano-OLED matrislerinden çıkan ışığın belirli bir yönde toplanarak güçlü mini lazerlere dönüştürülebileceğini belirtiyor.