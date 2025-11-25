Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

OLED’de nano devrim: İnsan hücresinden 100 kat küçük pikseller üretildi

Kasım 25, 2025 15:47
1
ETH Zürih çip

İsviçre’den gelen yeni araştırma, ekran teknolojisinde gerçekten çığır açacak türden. ETH Zürih’te çalışan bilim insanları, bir insan hücresinden tam 100 kat daha küçük organik nano-OLED’ler üretmeyi başardı. Bu minik yapılar, hem ekranların çözünürlüğünü uç noktalara taşıyabilecek hem de ışığın yönünü ve fazını kontrol eden yeni optik sistemlere öncülük edebilecek nitelikte.

Çalışmanın başında kimya mühendisliği alanında görev yapan Doç. Dr. Chih-Jen Shih bulunuyor. Ekip, elektrik enerjisini görünür ışığa dönüştüren OLED’leri tek adımda üretmeye imkân veren yeni bir yöntem geliştirmiş durumda.

2

MEVCUT OLED'LERDEN 50 KAT DAHA KÜÇÜK

Günümüzde telefon ve TV’lerde kullanılan OLED pikselleriyle kıyaslandığında ortaya devasa bir fark çıkıyor. Araştırma ekibinin geliştirdiği en küçük OLED pikseli yalnızca 100 nanometre çapında. Bu da bugünün standartlarının yaklaşık 50 kat altında.

Lisansüstü araştırmacı Jiwoo Oh, bu üretim tekniği sayesinde OLED’lerin nano ölçeğe indirilebildiğini, bunun da görüntüleme teknolojilerinde yepyeni bir dönemi işaret ettiğini söylüyor.

Ekip, yeteneklerini göstermek için 2.800 nano-OLED kullanarak ETH Zürich logosunu oluşturan bir düzenek hazırlamış. Ortaya çıkan yapı yalnızca 20 mikrometre yüksekliğinde; yani neredeyse tek bir insan hücresinin boyutunda.

3

50.000 PPİ SEVİYESİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK

ETH Zürih’te öğretim görevlisi Dr. Tommaso Marcato, bu yöntemle mevcut ekranlardan yaklaşık 2500 kat daha yoğun piksel dizilimleri elde edilebildiğini belirtiyor. Yaklaşık 0,2 mikrometre boyutundaki her bir piksel, teoride 50.000 ppi düzeyinde inanılmaz bir çözünürlüğe karşılık geliyor.

Bu ölçeğe inildiğinde çok ilginç bir özellik de ortaya çıkıyor: Nano-OLED’ler, görünür ışığın dalga boyundan bile küçük oldukları için ışığın fazını ve yönünü olağanüstü hassaslıkla kontrol edebiliyor. Yan yana dizildiklerinde bir pikselden çıkan ışık, diğerinin ışığını güçlendirebiliyor ya da tamamen söndürebiliyor. Yani ışığı adeta elektronik olarak bükmek mümkün hale geliyor.

4

HOLOGRAFİK EKRANLARDAN MİKROSKOPLARA YENİ KAPILAR

Bu yaklaşım aslında faz dizili optik sistemlerinde kullanılan mekanizmanın bir benzeri. Marcato, aynı renkte iki ışık dalgası yarım dalga boyundan daha yakına geldiğinde birbirlerinden bağımsız davranmayı bırakıp etkileşime geçtiğini hatırlatıyor. İşte bu etki, nano-OLED’lerle yeni nesil holografik ekranların, minyatür lazerlerin ve optik veri iletim sistemlerinin oluşturulmasına zemin hazırlayabilir.

Ayrıca tek bir hücrenin sinyallerini algılayabilecek biyosensörlerden gelişmiş mikroskoplara kadar pek çok alanda da çok kritik avantajlar sunuyor. Hatta araştırma ekibi, nano-OLED matrislerinden çıkan ışığın belirli bir yönde toplanarak güçlü mini lazerlere dönüştürülebileceğini belirtiyor.

5

YENİ ÜRETİM YÖNTEMİ YONGA TEKNOLOJİSİNE UYUMLU

Ekip, standart OLED üretimindeki metal maskeler yerine 3.000 kat daha ince silikon nitrür membranlardan yararlanmış. Bu ultra ince şablonlar, modern yonga üretimindeki litografi süreçlerine doğrudan uygun olduğundan teknoloji endüstrisine entegre edilmesi de çok daha kolay görünüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.