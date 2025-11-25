Menü Kapat
Benim Sayfam
Canlı Yayın
15°
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Alpaslan Yüce, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'de Alpaslan Yüce partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yüce kararını "İYİ Partide sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadeleriyle duyurdu.

Alpaslan Yüce, İYİ Parti'den istifa etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 15:55

'li Alpaslan Yüce, 14 Kasım'da genel başkan yardımcılığı görevinden ettiğini duyurmuştu... Yüce bugün de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından istifa gerekçesine ilişkin yaptığı yazılı açıklama yapan Yüce, partisinin merkez parti olma iddiasının zaman içinde yerini daha dar, reaksiyoner ve konjonktürel bir siyasal pozisyona bıraktığını aktardı.

Alpaslan Yüce, İYİ Parti'den istifa etti

"GELECEĞE İLİŞKİN UMUT SİYASET KÜLTÜRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜNDEDİR"

Yüce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zaman içinde ülkemizin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne dair uzun vadeli ve bütüncül bir program geliştirme gayretimizin, yer yer kısa vadeli ve tepkisel yaklaşımların gölgesinde kaldığını gözlemledim. Bu nedenle İYİ Parti'de sürdürdüğüm Genel Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım.

Bu karar, bir kırgınlığın değil, siyasetin anlamına, kurumsal akla ve ilkesel tutarlılığa olan inancımın gereğidir. Anlayışım gereği, siyasetçinin görevi, kişisel konfor alanını korumak değil, bu ülke ve değerleri savunmak pahasına sorumluluk üstlenmektir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin umut, yalnızca iktidar değişiminde değil, siyaset kültürünün dönüşümündedir.

Bu dönüşüm, partiler arası rekabetten çok, partilerin kendi içlerindeki ilkesel yenilenme kapasitesiyle mümkün olacaktır. İnanıyorum ki, demokratik temsilin gerçek anlamda kökleşmesi, siyasetin popülist dalgalardan arınıp kurumsal akla ve etik sorumluluğa dayanmasıyla sağlanacaktır."

ETİKETLER
#istifa
#iyi parti
#Siyaseti
#Alpaslan Yüce
#Kurumsal Akıl
#İstifa Gerekçeleri
#Politika
© 2025 TGRT