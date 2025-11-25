"Allah’ım sana geliyorum" diyerek otobüse çarptı!

Bursa Yıldırım'da seyir halinde motosikletli kaskına yansıyan kaza görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti. Sürücünün çarpma anında "Allah’ım sana geliyorum" demesi dikkat çekti. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Çarpışmanın ardından sürücünün motosikletten düşmesine rağmen yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, olayın ardından motosiklet sürücüsünün kendi imkânlarıyla yoldan ayrıldığı belirtildi.