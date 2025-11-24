Emniyet şeridinden hızla geldi, otomobile çarpıp metrelerce ileri fırladı! Feci kaza kamerada

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; emniyet şeridinde ilerleyen bir motosiklet, iş yerine girmek üzere dönüş yapan otomobile çarpıt. Feci kazada motosiklet sürücüsü aracın üzerinden fırlayıp metrelerce ileri fırladı. Arkasından gelen başka bir motosiklet sürücüsü de ani fren nedeniyle yere kapaklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.