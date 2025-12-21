Emekli olmak isteyenlere yeni kapı: SGK uzmanı 3600 gün detayını açıkladı

3600 GÜN KURALI KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma hayatındaki en kritik tarih 8 Eylül 1999'dur. Bu tarihten önce sigortalı işe girenler (4A SSK'lılar), devletin sağladığı en geniş haklara sahiptir. Eğer ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 ve öncesiyse, normal emeklilik için gerekli olan 5000-5975 prim gününü doldurmasanız bile, 3600 prim günü (yani 10 yıllık sigortalılık süresi) ve 15 yıllık sigortalılık süresini (ki bu süre 2014'te doldu) tamamladığınızda emeklilik hakkı kazanırsınız.

Ancak burada bir "Yaş" detayı vardır. 3600 günden emekli olmak, "Kısmi Emeklilik" olarak adlandırılır. Kadınlarda 50-58, erkeklerde ise 55-60 yaş aralığında (3600 günü tamamladığınız tarihe göre değişir) emekli maaşına kavuşabilirsiniz. Normal emeklilikten farkı, maaşın %25-30 oranında daha düşük bağlanmasıdır. Ancak sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan veya artık çalışma hayatından çekilmek isteyenler için bu, bulunmaz bir fırsattır.