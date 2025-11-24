Kadın voleybol maçında ortalık karıştı! Saldırı anı kamerada

Şanlıurfa temsilcisi Viranşehir Kadın Voleybol Takımı, dün oynanan maçta Zeugma Gaziantep Voleybol Takımı'nı 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Viranşehir Voleybol, grubun ilk yarısını lider tamamladı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla başlayan gerginlik, kavgaya dönüştü. Tribünlerden atlayan bir taraftar, Zeugma Voleybol Başantrenörü Erdoğan Şahin'e yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.