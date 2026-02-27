CANLI! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray rakibi netleşiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı nereden izlenir, hangi kanalda taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Juventus ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ilk karşılaşmada 5-2 tarihi bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, İtalya'daki deplasmanda ise 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçta elde ettikleri avantajlı skor sayesinde Juventus'u eleyerek son 16 turuna adını yazdırdı. Galatasaray'ın son 16 turu rakibi ise bugün belli olacak. UEFA tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından sarı-kırmızılıların son 16 rakibi netlik kazanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayın bilgileri belli oldu. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın programı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi canlı ve şifresiz olarak UEFA'nın resmi internet sitesinden yayınlanacak. Kura çekiminin ardından Devler Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turu rakibi Tottenham veya Liverpool olacak. Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart tarihilerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NERDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirilecek. Futbolseverler kura çekimini UEFA'nın resmi internet sitesi aracılığıyla anlık olarak takip edebilecekler.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kura çekimi açıklanan bilgilere göre bugün TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimine katılacak olan takımlar ise şöyle:

PSG

Galatasaray

Real Madrid

Atalanta

Newcastle United

Atletico Madrid

Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen

Arsenal

Bayern Münih

Sporting Lisbon

Manchester City

Liverpool

Tottenham

Chelsea

Barcelona