TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi (asil/yedek)! TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından bugün Osmaniye'nin merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde inşa edilecek olan toplam 2.990 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimi Osmaniye'nin merkez bölgesinde inşa edilecek olan 1.300 konuttan başlayacak. İlçe ilçe gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi PDF formatında yayımlanacak. TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi sayesinde vatandaşlar sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş no gibi bilgilere erişim sağlayabilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılıyor.

Özetle

TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin bütün ilçelerde tamamlanmasının ardından aktif olacak. Vatandaşlar kura çekiminin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden TOKİ Osmaniye kura sonuçlarına erişim sağlayabilecek. Kura çekiminin ardından sonuçların sisteme girilmesi yoğunluk nedeniyle zaman alabiliyor. Bu kapsamda kura çekiminin sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde kura sonuçlarının sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ Osmaniye kura sonuçları, kura çekiminin ardından e-Devlet sistemi aracılığıyla da sorgulanabilecek. Kura sonuçlarının sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise, TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan canlı yayın aracılığıyla hak sahipleri isim listesine erişim sağlayabilecek. TOKİ tarafından bütün kura çekimlerinin canlı yayın tekrarları YouTube kanalında yayınlanıyor.

TOKİ OSMANİYE İLÇELERE GÖRE KONUT VE BAŞVURU SAYISI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye'de inşa edilecek olan 2.990 konuta toplam 26.238 vatandaş başvuru yaptı. En çok başvuru 13.072 ile Osmaniye'nin merkez bölgesinde gerçekleştirildi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye'de yapılacak olan konutların ilçelere göre dağılımı ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez | 1.300 Konut | 13.072 başvuru yapıldı

Bahçe | 120 Konut | 1.591 başvuru yapıldı

Düziçi | 500 Konut | 2.579 başvuru yapıldı

Hasanbeyli | 220 Konut | 274 başvuru yapıldı

Kadirli | 700 Konut | 7.505 başvuru yapıldı

Sumbas | 50 Konut | 301 başvuru yapıldı

Toprakkale | 100 Konut | 916 başvuru yapıldı

TOKİ OSMANİYE KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Osmaniye konutlarının da 2027 Mart ayından sonra teslimine başlanması bekleniyor.