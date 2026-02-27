Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi (asil/yedek)! TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye'de inşa edilecek olan 2.990 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen kura çekimi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. TOKİ Osmaniye kura çekimine 26.238 vatandaş katıldı. Kura çekiminin ardından TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi PDF formatında yayımlandı. Vatandaşlar TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi sayesinde hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor. Hak sahibi olmayan vatandaşlar ise 5 bin TL başvuru paraları iadelerini 5 iş günü içerisinde alabilecekler. Peki TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi (asil/yedek)! TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 16:12

TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından bugün Osmaniye'nin merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde inşa edilecek olan toplam 2.990 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimi Osmaniye'nin merkez bölgesinde inşa edilecek olan 1.300 konuttan başlayacak. İlçe ilçe gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi PDF formatında yayımlanacak. TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi sayesinde vatandaşlar sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, durum ve çekiliş no gibi bilgilere erişim sağlayabilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları araştırılıyor.

HABERİN ÖZETİ

TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi (asil/yedek)! TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Osmaniye'de 2.990 TOKİ konutu için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek olup, sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin resmi kanallarından öğrenilebilecek, konut teslimleri ise 2027 Mart'ta başlayacak.
TOKİ Osmaniye'de 7 ilçede toplam 2.990 konut için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
Toplam 2.990 konuta 26.238 başvuru yapıldı.
Kura sonuçları e-Devlet, TOKİ'nin resmi sitesi ve YouTube canlı yayınlarından öğrenilebilecek.
Konut teslimatlarının 2027 Mart ayında başlaması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi (asil/yedek)! TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2026

TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, kura çekiminin bütün ilçelerde tamamlanmasının ardından aktif olacak. Vatandaşlar kura çekiminin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden TOKİ Osmaniye kura sonuçlarına erişim sağlayabilecek. Kura çekiminin ardından sonuçların sisteme girilmesi yoğunluk nedeniyle zaman alabiliyor. Bu kapsamda kura çekiminin sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde kura sonuçlarının sisteme girilmesi bekleniyor.

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi (asil/yedek)! TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Osmaniye kura sonuçları, kura çekiminin ardından e-Devlet sistemi aracılığıyla da sorgulanabilecek. Kura sonuçlarının sisteme girilmesini beklemek istemeyen vatandaşlar ise, TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan canlı yayın aracılığıyla hak sahipleri isim listesine erişim sağlayabilecek. TOKİ tarafından bütün kura çekimlerinin canlı yayın tekrarları YouTube kanalında yayınlanıyor.

TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi (asil/yedek)! TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ OSMANİYE İLÇELERE GÖRE KONUT VE BAŞVURU SAYISI

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye'de inşa edilecek olan 2.990 konuta toplam 26.238 vatandaş başvuru yaptı. En çok başvuru 13.072 ile Osmaniye'nin merkez bölgesinde gerçekleştirildi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye'de yapılacak olan konutların ilçelere göre dağılımı ve başvuru sayıları şöyle:

Merkez | 1.300 Konut | 13.072 başvuru yapıldı

Bahçe | 120 Konut | 1.591 başvuru yapıldı

Düziçi | 500 Konut | 2.579 başvuru yapıldı

Hasanbeyli | 220 Konut | 274 başvuru yapıldı

Kadirli | 700 Konut | 7.505 başvuru yapıldı

Sumbas | 50 Konut | 301 başvuru yapıldı

Toprakkale | 100 Konut | 916 başvuru yapıldı

TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi (asil/yedek)! TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

TOKİ OSMANİYE KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Osmaniye konutlarının da 2027 Mart ayından sonra teslimine başlanması bekleniyor.

ETİKETLER
#toki kura çekimi
#Tokİ Sosyal Konutları
#Tokİ Osmaniye Kura Sonuçları
#Tokİ Kura Sonuçları Sorgulama
#Osmaniye Konut Projeleri
#Osmaniye Konut Projesi
#Tokİ Sonuç Sorgulama
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.