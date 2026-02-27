Pakistan-Afganistan savaşından ilk görüntüler!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de çok sayıda büyük çaplı patlama meydana geldiği belirtildi. Pakistan devlet televizyonu PTV News'ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ordunun Kabil, Kandahar ve Paktia'daki bazı askeri tesisleri imha ettiği iddia edildi.

Güvenlik kaynakları, Kandahar'daki hava saldırılarında bir cephane deposu ve lojistik üssün de yok edildiğini aktardı.

Öte yandan Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Afgan güçlerinin Pakistan'ın Durand Hattı boyunca bulunan mevzilerine yönelik misilleme operasyonlarının yerel saatle gece 12'de sona erdiğini bildirdi.

