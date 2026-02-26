Menü Kapat
Afganistan-Pakistan hattındaki gerilimde Türkiye’den ilk açıklama! Efkan Ala: "Endişeyle takip ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Afganistan ile Pakistan arasındaki Durand Hattı'nda tırmanan askeri gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ala, iki ülkeyi "dost ve kardeş" olarak tanımlayarak Türkiye'nin çözüm için yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Afganistan-Pakistan hattındaki gerilimde Türkiye'den ilk açıklama! Efkan Ala: "Endişeyle takip ediyoruz"
IHA
26.02.2026
26.02.2026
saat ikonu 23:47

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginliği endişeyle takip ediyoruz. İki dost ve kardeş ülke arasındaki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini temenni ediyoruz" dedi.

Afganistan-Pakistan hattındaki gerilimde Türkiye’den ilk açıklama! Efkan Ala: "Endişeyle takip ediyoruz"

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginliği endişeyle takip ediyoruz. İki dost ve kardeş ülke arasındaki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini temenni ediyoruz. Türkiye, krizlerin ancak yapıcı diplomasi ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesiyle mümkün olduğuna inanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

https://x.com/efkanala/status/2027105528871342248

