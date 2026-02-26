Afganistan-Pakistan hattındaki gerilimde Türkiye’den ilk açıklama! Efkan Ala: "Endişeyle takip ediyoruz"

Kategoriler
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginliği endişeyle takip ediyoruz. İki dost ve kardeş ülke arasındaki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini temenni ediyoruz. Türkiye, krizlerin ancak yapıcı diplomasi ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesiyle mümkün olduğuna inanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.
