Hava Durumu
16°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Pakistan-Afganistan arasında tansiyon yine yükseldi! Sınırda silahlı çatışma: 4 ölü

Pakistan ve Afganistan güçleri arasında Spin Boldak sınırında çatışma çıktı. Afganistan, Pakistan'ın sınırına yönelik saldırıya karşılık verdi. Pakistan ise Afganistan'ın 'sebepsiz yere ateş' açtığını duyurdu. Çatışmada 4 sivil hayatını kaybetti.

Pakistan-Afganistan arasında tansiyon yine yükseldi! Sınırda silahlı çatışma: 4 ölü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 11:17

Güney Asya'da ile güçleri arasında tansiyon yine yükseldi. İki ülke güçleri arasında akşam saatlerinde çıktı. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Maalesef bu akşam Pakistan tarafı, Kandahar eyaletinin Spin Boldak'da Afganistan'a yönelik bir saldırı daha başlattı ve bu durum Afganistan güçlerinin karşılık vermesine yol açtı" ifadelerine yer verdi. Spin Boldak Valiliği, 4 sivilin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Pakistan Başbakanlık Sözcüsü Müşerref Zaidi ise Belucistan eyaletine bağlı Chaman sınırında Afganistan güçlerinin "sebepsiz yere ateş" açtığını duyurdu.

Zaidi, "Pakistan, toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama konusunda tam teyakkuz halinde ve kararlılığını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Çatışmanın yerel saatle 22.30'da başladığı, saatlerce sürdüğü öğrenildi.

KRİTİK EŞİK 2021 YILIYDI

'ın 2021'de iktidara dönmesinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkiler, Pakistan'ın Afganistan'ı "Pakistan Talibanı (TTP)" da dahil olmak üzere çeşitli silahlı gruplara sığınak sağladığı yönündeki suçlamaları nedeniyle kötüleşti.

Afganistan ise suçlamaları reddederek Pakistan içindeki güvenlikten sorumlu tutulamayacaklarını belirtirken, Pakistan'ı kasıtlı olarak yanlış bilgi yaymak ve sınır gerginliğini kışkırtmakla suçluyor.

TTP'nin son olarak çarşamba günü düzenlediği saldırıda 3 Pakistanlı polis memuru hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz hafta her iki taraftan heyetler geniş kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşmak amacıyla 4'üncü tur müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya gelmiş, ancak anlaşmaya varılamamıştı. İlk 3 tur, İstanbul ve Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilmişti.

Afganistan ve Pakistan'ın 19 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da anlaşması imzalamasından önce çatışmalar nedeniyle sınırın her iki tarafında yaklaşık 70 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

TGRT Haber
