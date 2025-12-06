Menü Kapat
4 bin fidanın sırrını kimse bilmiyordu: İşte 50 milyon liralık sürpriz!

Aralık 06, 2025 11:16
1
samsun

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 100 dönümlük araziye dikilen incir fidanlarıyla başlatılan dev proje, bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırırken aynı zamanda genç kızların eğitimine destek olmayı hedefliyor. Beş yıl içinde yaklaşık 250 ton ürün verecek incir bahçesinden elde edilmesi beklenen 50 milyon TL’lik gelirin tamamı, üniversiteye yeni başlayan kız öğrencilere burs olarak aktarılacak.

2
Tekkeköy Belediyesi

Tekkeköy Belediyesi, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte Kababürük Mahallesi’ndeki atıl dikenlik alanı 100 dönümlük incir bahçesine dönüştürerek yöreye özgü 4 bine yakın mor patlıcan inciri dikti. Beş yıl sonra tam verimde 250 ton ürünle yaklaşık 50 milyon TL gelir sağlanması beklenen bu bahçenin tüm geliri, üniversiteyi yeni kazanan kız öğrencilere burs olarak verilecek.

3
proje

İncirlerin dikiminde son ağaçların yerleştirmesini proje ortaklarından Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ile birlikte yaptı.

4
samsun

CANDAL: "ELDE EDİLEN GELİRLE, KIZ ÖĞRENCİLER EĞİTİM ALACAK"

Projede dikilen ağaçların yakın zamanda patenti alınacak mor patlıcan inciri olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Candal, "İlk yola çıkarken, ‘bir el tut, o el senin hayatını kurtarsın’ demiştik. Bu sloganla başladık biz.

5
Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve ilgililere bu konudan bahsettiğimizde onlar da en az bizler kadar heyecanlandılar ve hep beraber kolları sıvadık. Bugün burada kamu eliyle yapılan bir sosyal proje, Karadeniz'in en büyüğü, aşağı yukarı 100 bin metrekare, 100 dönüm araziye biz Tekkeköy'ün patentinde almak üzere olduğu 'Tekkeköy mor patlıcan inciri' fidanını diktik. Buradan elde edilen gelirlerimizi inşallah üniversite okuyacak, ihtiyaç sahibi kız çocuklarımıza burs olarak vereceğiz" dedi.
 

6
incir

Karadeniz’in en büyük incir projesini hayata geçirdiklerine dikkat çeken Ferdi Özer, "Burası yaklaşık 100 dönümlük bir ormanlık arazi. Atıl durumda olan dikenlik bir araziydi. 100 dönümlük ormanlık araziye gelir getirici tür ağaçlandırılması adı altında ince ağaçlandırılması yaptık belediyemizle birlikte. Bu proje, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük projesi. Gelir getirici tür ağaçlandırması anlamında hakikaten bölgedeki en büyük proje. Belediyemizle buraya 10 yıllık bir protokol yaptık. İnşallah buranın korumasını, bakımını belediyemiz 10 yıl boyunca yapacak.

7
incir

Bu projemizde öyle ümit ediyoruz ki bugünkü fiyatlarla yöredeki orman köylüsüne, vatandaşlarımıza ortalama 50 milyon TL gibi bir gelir sağlayacak. Yine bu sahanın bitişinde yaklaşık 85 dönümlük bir araziye de inşallah 'İncir Orman Parkı' adı altında bir yer yapacağız. Söz konusu alan gelecekte doğal ve çok güzel bir alan olacak" diye konuştu.
 

8
incir

YILMAZ: "ÜRETİM ŞEHRİ SAMSUN"

Türkiye’nin üretim şehri konumundaki Samsun’un bu projeyle de tarımsal üretimdeki yerini koruduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise "Üretim şehri Samsun'da güzel bir projeye hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu alanda elde edilen incirin geliri kız çocuklarına burs olarak verilecek. Burada üretimden elde edilen gelir, geleceğin üreticileri olacak kız çocuklarımıza, burs olarak verilecek ve onların eğitimlerini rahat bir şekilde sürdürmeleri sağlanacak.

9
incir

Çok güzel bir sosyal proje. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
5 yıl sonra tam randıman vermesi beklenen yaklaşık 4 bin incir ağacından 250 ton mor patlıcan inciri elde edilmesi ve buradan elde edilen gelirin de üniversiteyi kazanan kız öğrencilere burs olarak verilmesi amaçlanıyor.

