4 bin fidanın sırrını kimse bilmiyordu: İşte 50 milyon liralık sürpriz!

Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve ilgililere bu konudan bahsettiğimizde onlar da en az bizler kadar heyecanlandılar ve hep beraber kolları sıvadık. Bugün burada kamu eliyle yapılan bir sosyal proje, Karadeniz'in en büyüğü, aşağı yukarı 100 bin metrekare, 100 dönüm araziye biz Tekkeköy'ün patentinde almak üzere olduğu 'Tekkeköy mor patlıcan inciri' fidanını diktik. Buradan elde edilen gelirlerimizi inşallah üniversite okuyacak, ihtiyaç sahibi kız çocuklarımıza burs olarak vereceğiz" dedi.

