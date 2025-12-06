Çocuğu okula gidenler dikkat! Bakanlık yasakladı: Raflardan toplatılıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ticaret Bakanlığı ülke genelinde yaptığı denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir ürün özellikle aileleri tedirgin etti. Bakanlığın sitesinde yer alan uyarıda çocukların okul çantasından eksik olmayan kalem kutusunda bulunan kurşun miktarının mevzuatta izin verilenin üzerinde olduğu kaydedildi.
Çocukların sağlığını tehlikeye atan kalem kutusuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yer aldı. Buna göre “Logon Colorful” markasına ait kalem kutusunun yapılan testlerde makul bulunan kurşun seviyesinin limitlerinin aşıldığı kaydedildi.
Kalem kutusunun kimyasal açıdan risk oluşturduğu belirtilirken, tüketicilere kullanmayın uyarısında bulunuldu.
Logon Colorful markasına ait olan kalem kutularının model ve seri numarasının ise 2028 olduğu kaydedildi. Kurşun oranı yüksek kalem kutuları için piyasadan toplatma kararı çıkarılırken, Bakanlık, yerli ve ithal ürünlerde denetimlerin sıklaştırılacağı kaydedildi.
BİLDİRİM NO 2025120003
BİLDİRİM TARİHİ 4.12.2025
BİLDİRİM YAPAN KURUM Ticaret Bakanlığı
ÜRÜN GRUBU Kalem Kutusu
MARKA Logon Colorful
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO 2028
ÜRÜN TANIMI Kız Modeli Kabartmalı Kalem Kutusu
ALINAN ÖNLEM Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ Toplam Kurşun Miktarı Limit Değerlerin 'üzerindedir.