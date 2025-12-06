Menü Kapat
Çocuğu okula gidenler dikkat! Bakanlık yasakladı: Raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni duyuru anne ve babaları tedirgin etti. Bakanlığın Güvensiz Ürün Sistemi’nde yer alan bilgiye göre yurt çapında pek çok öğrencinin kullandığı kalem kutusunda izin verilen seviyenin çok üzerinde kurşun tespit edildi. Çocukların sağlığını tehlikeye atan kalem kutusunun piyasadan geri çekilmesine karar verildi.

ülke genelinde yaptığı denetimlere hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir ürün özellikle aileleri tedirgin etti. Bakanlığın sitesinde yer alan uyarıda çocukların okul çantasından eksik olmayan kalem kutusunda bulunan kurşun miktarının mevzuatta izin verilenin üzerinde olduğu kaydedildi.

KURŞUN SEVİYESİ LİMİTLERİN ÜZERİNDE

Çocukların sağlığını tehlikeye atan kalem kutusuna ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yer aldı. Buna göre “Logon Colorful” markasına ait kalem kutusunun yapılan testlerde makul bulunan kurşun seviyesinin limitlerinin aşıldığı kaydedildi.

Kalem kutusunun kimyasal açıdan risk oluşturduğu belirtilirken, tüketicilere kullanmayın uyarısında bulunuldu.

MODEL VE SERİ NUMARASI AÇIKLANDI

Logon Colorful markasına ait olan kalem kutularının model ve seri numarasının ise 2028 olduğu kaydedildi. Kurşun oranı yüksek kalem kutuları için piyasadan toplatma kararı çıkarılırken, Bakanlık, yerli ve ithal ürünlerde denetimlerin sıklaştırılacağı kaydedildi.

BAKANLIK TARAFINDAN YASAKLANAN KALEM KUTUSUNA DAİR BİLGİLER

BİLDİRİM NO 2025120003

BİLDİRİM TARİHİ 4.12.2025

BİLDİRİM YAPAN KURUM Ticaret Bakanlığı

ÜRÜN GRUBU Kalem Kutusu

MARKA Logon Colorful

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO 2028

ÜRÜN TANIMI Kız Modeli Kabartmalı Kalem Kutusu

ALINAN ÖNLEM Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ Toplam Kurşun Miktarı Limit Değerlerin 'üzerindedir.

