TGRT Haber
Dünya
Görüntüler tüyler ürpertti, 101 milyon yıllık sır perdesi aralandı! Dinazorlara ait binlerce iz

Bilim insanları Bolivya'da tüyler ürperten keşfe imza attı. Dinazorlara ait yeni bulgular ortaya çıktı. Tam 101 milyon yıla dayanan buluşun görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler tüyler ürpertti, 101 milyon yıllık sır perdesi aralandı! Dinazorlara ait binlerce iz
Dünya çapında eski medeniyetlere ait bilimsel çalışmalara yenisi eklendi. Birçok ülkede yapılan kazı ve bilimsel çalışmalarda binlerce yıllık yaşam izlerine rastlanıyor. Bilim insanları, 'nın Torotoro Ulusal Parkı'nda, iki ayak üzerinde yürüyen etçil türü 'theropod'lara ait 16 bin 600 ayak izi tespit etti.

Görüntüler tüyler ürpertti, 101 milyon yıllık sır perdesi aralandı! Dinazorlara ait binlerce iz

TAM 101 MİLYON ÖNCE

CNN'in haberine göre, parkın Carreras Pampas alanında bulunan "theropod" ayak izlerinin 101 milyon ila 66 milyon yıl önce Kretase dönemine ait olduğunu saptayan araştırmacılar, bu üç parmaklı dinozorlara ait ayak izlerini inceledi.

16 BİN 600 AYAK İZİ BELGELENDİ

Araştırmacılar, çalışmada, 1321 patika, 280 yüzme güzergahı ve 289 tekil yol tespit ederken, toplamda "theropod"lara ait 16 bin 600 ayak izi belgeledi. 7 bin 485 metrekare alanda yürütülen çalışmada, bazı izlerin izole olduğu ancak çoğunun aynı hayvan tarafından bırakılmış yol izleri veya çoklu izler olduğu görüldü.

Görüntüler tüyler ürpertti, 101 milyon yıllık sır perdesi aralandı! Dinazorlara ait binlerce iz

Ayak izleri Bolivya'daki bu bölgenin Arjantin, Bolivya ve Peru'yu kapsayan daha büyük bir "dinozor otoyolunun" parçası olabileceğini gösterdi.

SIĞ SUDA YÜZEN DİNAZORLAR

İzlerin şekilleri ve aralarındaki mesafenin hayvanların nasıl hareket ettiğini ortaya çıkardığını bildiren araştırmacılar, dinozorların bazılarının yavaş tempoda yürürken, bazılarının çamurlu kıyı şeridinde koştuğunu, bazılarının ise sığ suda yüzdüğünü saptadı.

Görüntüler tüyler ürpertti, 101 milyon yıllık sır perdesi aralandı! Dinazorlara ait binlerce iz

Araştırmanın yazarlarından Southwestern Adventist Üniversitesi Dinozor Bilimi Müzesi ve Araştırma Merkezi Direktörü Jeremy McLarty, izlerin çoğunun kuzey-kuzeybatı veya güneydoğu yönünde olduğunu belirterek, bölgenin "theropod"lar için popüler bir geçiş yolu olduğunu gösterdiğini aktardı.

Yüzme izlerinin normal yürüme izlerinden belirgin şekilde farklı gördüğünü söyleyen McLarty, dinozorların sudaki izlerinde orta parmağın çamurda daha derin şekilde görüldüğünü kaydetti. Araştırma "Plos One" dergisinde yayımlandı.

