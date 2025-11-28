Menü Kapat
Bingöl’de tarihi keşif, tam 50 milyon yıllık! Dağlık alanda gezerken buldular

Kasım 28, 2025 15:51
1
Bingöl’de tarihi keşif

Bingöl’de köy sakinleri dağlık alanda eski dönemlere ait bulgulara ulaştı. Tarihi keşfin 50 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor.

2

Türkiye’nin eski medeniyetlerden iz taşıyan bazı illerinde peş peşe keşif haberleri geliyor. Bu kez Bingöl’de vatandaşlar 50 milyon yıllık oldukları değerlendirilen deniz canlısı fosilleri buldu.

3

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nebi Butasım, Şaban köyü sakinleri ile yıllardır köyün çevresindeki dağlık alanda yaptıkları gezintilerde bazı taş kalıntılara rastladı. Başlarda sıradan bir taş ve kaya parçasını andıran bu kalıntıların yakından gözlemlendiğinde midye ve deniz yıldızı gibi çeşitli kabuklu canlılara benzediği fark eden Butasım, köy sakinlerinin yıllardır bölgede gördükleri ancak tarihini bilmedikleri bu taşları kayıt altına almak istedi.

4

Akademisyenlerce yapılan ilk incelemede kalıntıların yaklaşık 50 milyon yıl önce sıcak ve sığ denizlerde yaşayan canlılara ait fosiller olduğu tespit edildi. Butasım ile Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, jeolog, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Akbayram, fosillerin bulunduğu alana giderek mercan, kabuklu ve mikroskobik deniz canlısı fosillerinin izini sürdü. Akademisyenlerin alanda yürüttükleri incelemenin ardından aldığı fosil örnekleri Bingöl Üniversitesindeki laboratuvarda incelenecek.

5

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Akbayram, AA muhabirine, Bingöl'ün doğal kaynaklar, değerli taşlar, maden yatakları, jeotermal alanlar ve tarihi dokuları ile birçok açıdan çok zengin bir yer olduğunu belirtti.

6

Bölgede milyonlarca yıl önce bazı sığ ve sıcak denizlerin bulunduğunu, bu denizlerde mercanların yaşadığını belirten Akbayram, mercanların zaman içerisinde fosilleşerek taş haline geldiğini ifade etti.

7

Akbayram, Şaban köyü civarında yaptıkları incelemelerde çok güzel fosil oluşumları tespit ettiklerini anlatarak, bölgedeki bazı büyük kayaların içerisinde de çok fazla deniz kabuklusu ve mercan fosili tespit ettiklerini kaydetti.

8

Alanda çok güzel korunmuş deniz kabuklularının fosilleri olduğunu, bunların büyüklüklerinin değiştiğini, leblebi boyutundan madeni para boyutuna kadar fosillerin olduğunu dile getiren Akbayram, ‘’Fosillerin incelemesini laboratuvarda yapıp, buradaki denizin yaşını ortaya koyacağız. Deniz canlılarının kayaların içerisinde fosilleşmiş olarak bulunması bu dağlık bölgenin bir zamanlar denizlerle kaplı olduğunu bize anlatıyor.’’ dedi.

9

Diyarbakır’ı işaret eden Akbayram, ‘’Dünyanın yaşının 4,5 milyar yıl olduğu düşünüldüğünde Türkiye'nin yaşı oldukça genç dönemlere denk geliyor. Doğu Anadolu'da çok miktarda karbonat ovar. Bu karbonatlar ile fosillerin varlığı geçmişte bölgede deniz varlığının ispatı. Milyonlarca yıl önce Arap platformu dediğimiz jeolojik olarak Diyarbakır'ı da içine alan bir bölge gelip Doğu Anadolu bölgesindeki bu denizel çökerlere çarpıyor ve onları sıkıştırarak yükselmesine neden oluyor. Bu dağ oluşumlarının en iyi kalıntılarını Bingöl'ün güneyindeki Genç ilçesinde görüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

10

Doç. Dr. Nebi Butasım da Şaban köyünün aynı zamanda memleketi olması nedeniyle sanat tarihçisi olarak bölgede yıllardır turistik geziler düzenlediklerini ve bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

