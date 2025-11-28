Kasada ödemeyi yaptı, dönüp çalışanı darbetti: Sebebi şoke etti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs, ödeme yaptıktan sonra tartıştığı pompa görevlisini darbedip istasyon dışına kadar kovaladı. Çalışanın korku dolu anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çayırova ilçesinde gece saatlerinde bir benzinlikte meydana geldi. Aracıyla istasyona gelen G.Ö., yakıt aldıktan sonra pompa görevlisi M.E.S.'nin kendisine uzattığı fişle birlikte "Kasadan ödeyebilirsiniz" yönlendirmesi üzerine çalışanı yanına alarak kasaya doğru yürüdü.

Ödeme işlemi yapıldıktan hemen sonra alkollü müşteri bu kez M.E.S.'ye dönerek "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek tartışma çıkardı. Bir anda öfkesine kapılan şahıs, personeli darbetmeye başladı. Diğer personelin araya girmesine rağmen saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovalamayı sürdürdü. Korkuya kapılan M.E.S. yola doğru kaçarak uzaklaştı.