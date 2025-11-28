Bugün sağanak yağmur var mı? 28 Kasım MGM hava durumu raporu

MGM bu hafta sonu havanın nasıl olacağını paylaştığı harita ile duyurdu. Havaların soğumasının ardından sağanak yağmur var mı belli oldu.

BUGÜN SAĞANAK YAĞMUR VAR MI?

Bugün ülkemizin batı kısmında yağmur beklenirken İstanbul ve Karadeniz Bölgesi'nde yağmur beklenmiyor. Haritaya göre hafta sonu İstanbul'da yağış olacak.

MGM açıklaması şöyle oldu:

"Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor."

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI 29 KASIM?

29 Kasım Cumartesi günü ülkenin batısında sağanak yağmur bekleniyor. MGM raporuna göre hafta sonu ülkemizin batısında yağmur beklentisi bulunmakta.