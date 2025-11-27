Bursa'da şaşkına çeviren olay! Kadın çalışan ölümden saniyelerle kurtuldu!

Bursa'da forklift tarafından düzensiz yerleştirilen paletlerin yıkıldığı anda orada bulunan kadın çalışan saniyelerle ölümden dönüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bursa'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda forklift işçisinin üst üste istiflediği paletler dengesini kaybedince bir anda yıkıldı. Ancak son bıraktığı parti dengesiz olunca, paletler yere devrildi. O sırada forkliftin hemen yanında bulunan kadın çalışan, devrilen paletlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.