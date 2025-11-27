Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da katılırken bu akşam oynanacak olan Türkiye Bosna Hersek maçının nereden izleneceği de belli oldu.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu akşam 21.00'de oynanacak olan basketbol maçı canlı olarak S Sport Plus, TRT 1, S Sport ekranlarında yayınlanacak. Nefes kesen basketbol maçını izlemek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda bu akşam oynanacak olan Türkiye Bosna Hersek müsabakası için bekleyiş sürerken yayın bilgileri de paylaşıldı. Karşılaşma TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa Elemeleri'nde rakibi ile karşılaşacak olan Milli Takımımızın maçı 21.00'de başlayacak. Hidayet Türkoğlu, "Bu başarının bir parçası olduğumuz için çok gururluyuz. Hocamıza, oyuncularımıza ve milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemize başka bir gururu yaşatmak için önemli maçlara çıkacağız. Önce Bosna Hersek, sonrasında da İsviçre ile maç yapacağız. TRT'nin de yayımlamasıyla birlikte milyonlarca taraftar, milli takımımızı destekleyecek. Takımımızın ilk günden beri arkasında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Eksiklerimiz var ama burada olan arkadaşlarımızın da bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyorum. İnşallah oyuncularımız, milyonları gururlandıracak başarılar elde eder." ifadelerini kullandı.