Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda bugün Bosna Hersek ile oynayacağı maça saatler kala hangi kanalda yayınlanacağı da merak edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 13:01

Turkcell Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen medya gününe Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı da katılırken bu akşam oynanacak olan Türkiye maçının nereden izleneceği de belli oldu.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu akşam 21.00'de oynanacak olan basketbol maçı canlı olarak S Sport Plus, TRT 1, S Sport ekranlarında yayınlanacak. Nefes kesen basketbol maçını izlemek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir?

TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda bu akşam oynanacak olan Türkiye Bosna Hersek müsabakası için bekleyiş sürerken yayın bilgileri de paylaşıldı. Karşılaşma TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak, nereden izlenir?

TÜRKİYE BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa Elemeleri'nde rakibi ile karşılaşacak olan Milli Takımımızın maçı 21.00'de başlayacak. Hidayet Türkoğlu, "Bu başarının bir parçası olduğumuz için çok gururluyuz. Hocamıza, oyuncularımıza ve milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemize başka bir gururu yaşatmak için önemli maçlara çıkacağız. Önce Bosna Hersek, sonrasında da İsviçre ile maç yapacağız. TRT'nin de yayımlamasıyla birlikte milyonlarca taraftar, milli takımımızı destekleyecek. Takımımızın ilk günden beri arkasında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Eksiklerimiz var ama burada olan arkadaşlarımızın da bu fırsatı değerlendireceğini düşünüyorum. İnşallah oyuncularımız, milyonları gururlandıracak başarılar elde eder." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Basketbol
#Türkiye
#bosna hersek
#canlı yayın
#milli takım
#hidayet türkoğlu
#mac
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.