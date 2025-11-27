Ayı ailesine sucuk uzattı, kolunu kaptırmaktan saniyelerle kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Bursa’da mevsim değişikliği nedeniyle bir türlü kış uykusuna yatmayan ayılar, Uludağ'da yerleşim yerlerine inerek çöp konteynerlerini karıştırmaya başladı. Milli Park yetkilileri hayvanlara her gün yiyecek bırakıp karınlarını doyursa da bazı vatandaşlar ayıların yanına gelip yiyecek vermeye çalışıyor ve tehlikeli anlar ortaya çıkıyor. Dün gece saatlerinde de yiyecek aramak için Sarıalan'da yerleşime gelen ayıları gören bir vatandaş, "Sen de bendensin" diyerek ayılara sucuk vermek istedi. Sucuğun kokusunu alan ayılardan biri aniden vatandaşın aracına doğru hamle yaptı.

Ayının saldırmaya çalışması üzerine paniğe kapılan vatandaş, hızla aracı ile olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.