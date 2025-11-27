Görenler dalga sandı! Martıların deniz üstündeki dansı şaşkına çevirdi

Kategoriler
Artvin'in Hopa ilçesinde kıyıdaki hamsi sürüsünü denizin hemen üzerinde takip eden yüzlerce martının uçarken sergiledikleri uyumlu hareketler, izleyenleri mest etti. Kıyıya yakın bölgede toplanan martılar, denizin dalgalanmasını andıran ahenkli hareketlerle beyaz bir dalga görüntüsü oluştururken, bu mest eden anlar Merve Numanoğlu'nun cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.