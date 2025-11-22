İslam Memiş altın için net tarih verdi! Dip seviyeyi ilk kez açıkladı

Kategoriler
Finansal piyasalarda manipülasyon fiyatlamasının devam ettiğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medyada yayınladığı videosunda altın, dolar, Euro, bitcoin hakkında değerlendirmede bulunarak yatırımcıları uyardı. Memiş ayrıca önümüzdeki haftaya işaret etti.
Memiş, Ekim ayında altın ve gümüşte görülen sert ve teknik olarak okunamayan hareketlerin ardından Kasım ayında bu kez kripto paralarda benzer bir baskının yaşandığını belirtti.
Memiş, "Altın ve gümüşte sert satış yapıp ‘korku–panik’ ortamında milleti alıma zorlayan büyük balinalar, sattıkları nakitle bu ay kripto para piyasasından dipten alım yaptılar" dedi.
Kendi alımlarına da değinen Memiş, "Ben de şahsen 11.800 ve 11.000 puan seviyelerinden alım yapan bir yatırımcıyım" diyerek düşüşleri fırsat olarak gördüğünü belirtti.
BIST 100 endeksinin 10.844 puanda olduğunu hatırlatan Memiş, düzeltmelerin alım fırsatı sunduğunu ifade etti: "Bu hafta için 10.800 direncini takip edeceğimizi söylemiştim. 11.200 puan hedefim geçerli olduğu için düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorum"
Dolar/TL’nin 42,44 seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş: "Cılız da olsa yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yıl sonunda 43,80 TL direncinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Düşüş beklentim yok.” dedi.
“Dolar mı Euro mu?” sorusuna ise Memiş net yanıt verdi: “Benim için Euro.”
Bu hafta ons altındaki düşüşe dikkat çeken Memiş: "4.100–4.145 dolar seviyelerine kadar çıktı. ‘Panik yapmayın, bu fiyatlar geri gelecek’ dedim ve nitekim ons bugün 4.025 dolara kadar düştü"
Yıl sonuna kadar ons altın için geniş bant aralığının takip edileceğini söyleyen Memiş, destek ve direnç seviyelerini şöyle açıkladı:
Destek: 3.880 – 3.850 dolar
Direnç: 4.200 dolar
Kendi stratejisini ise şu sözlerle aktardı: “4.000 doların üzeri bana pahalı geliyor, bu seviyeden alım düşünmüyorum.”
Uzun vade hedefi değişmedi: “Ons altın uzun vadede 4.800–4.880 dolar.”
Gram altının 5.750 TL seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş:
“5.500–5.750 TL aralığının kademeli alım fırsatı olduğunu sık sık belirttim” dedi.
Uzun vadeli beklentisini ise şöyle özetledi: "2026 hedefim ons gümüşte 75 dolar, gram gümüşte 120 TL ve üzeri. 2025’in şampiyonu gümüştü, 2026’nın şampiyonu da gümüş olacaktır"
Brent petrol fiyatının 62,41 dolar olduğunu belirten Memiş: “Satıcılı seyir sürüyor ama düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yıl sonuna kadar 58–64 dolar aralığında oyalanır. 60 dolar altı muhteşem alım fırsatı olur” dedi.
Bitcoin’deki düşüşlere de değinen Memiş: "Bitcoin şu anda %6 düşüşle 81.112 dolar seviyesinde. Ekim ayında altın ve gümüşte yaptıkları manipülasyonu bu ay kriptoda yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
Kasım ayı hareketlerinin teknik olarak açıklanamayacağını vurgulayan Memiş, "Bu piyasa manipülatif olduğu için dip öngörmek mümkün değil. Yapılacak tek şey: Beklemek" dedi.
Memiş, 2026 yılına ilişkin uyarı yaparak "2026 yılında çok büyük manipülasyonlar olacak. Her ay farklı bir enstrümana yönelerek yatırımcıları soyacaklar. Merkez bankalarının ve sistemin borcunu yatırımcılar ödeyecek. Bu yüzden büyük hayaller kurmadan, birikimleri mutlaka çeşitlendirerek ilerlemek gerekiyor. 2026 yılında yatırımcı değil sistem kazanacak" dedi.
Memiş ayrıca, sosyal medya paylaşımında "Size Nisan’dan beri “Kasım’ı bekleyin” dedim. İşte o hafta, gelecek hafta “24-30 Kasım” diyerek yatırımcılar için kritik tarihi açıkladı.