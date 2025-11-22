Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş altın için net tarih verdi! Dip seviyeyi ilk kez açıkladı

Kasım 22, 2025 15:32
1
Finans Analisti İslam Memiş

Finansal piyasalarda manipülasyon fiyatlamasının devam ettiğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medyada yayınladığı videosunda altın, dolar, Euro, bitcoin hakkında değerlendirmede bulunarak yatırımcıları uyardı. Memiş ayrıca önümüzdeki haftaya işaret etti.
 

2
İSLAM MEMİŞ

BÜYÜK BALİNALAR KRİPTO TOPLADI

Memiş, Ekim ayında altın ve gümüşte görülen sert ve teknik olarak okunamayan hareketlerin ardından Kasım ayında bu kez kripto paralarda benzer bir baskının yaşandığını belirtti.
 

3
altın

Memiş, "Altın ve gümüşte sert satış yapıp ‘korku–panik’ ortamında milleti alıma zorlayan büyük balinalar, sattıkları nakitle bu ay kripto para piyasasından dipten alım yaptılar" dedi.

 

4
islam memiş

Kendi alımlarına da değinen Memiş, "Ben de şahsen 11.800 ve 11.000 puan seviyelerinden alım yapan bir yatırımcıyım" diyerek düşüşleri fırsat olarak gördüğünü belirtti.

5
Borsa İstanbul

BORSA İSTANBUL: “11.200 HEDEFİM GEÇERLİ”

BIST 100 endeksinin 10.844 puanda olduğunu hatırlatan Memiş, düzeltmelerin alım fırsatı sunduğunu ifade etti: "Bu hafta için 10.800 direncini takip edeceğimizi söylemiştim. 11.200 puan hedefim geçerli olduğu için düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorum"
 

6
euro

“DÜŞÜŞ BEKLEMİYORUM, TERCİH EURO’DAN YANA”

Dolar/TL’nin 42,44 seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş: "Cılız da olsa yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yıl sonunda 43,80 TL direncinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Düşüş beklentim yok.” dedi.

“Dolar mı Euro mu?” sorusuna ise Memiş net yanıt verdi: “Benim için Euro.”
 

7
ons altın

"4.000 DOLAR ÜZERİ BANA PAHALI”

Bu hafta ons altındaki düşüşe dikkat çeken Memiş: "4.100–4.145 dolar seviyelerine kadar çıktı. ‘Panik yapmayın, bu fiyatlar geri gelecek’ dedim ve nitekim ons bugün 4.025 dolara kadar düştü"
 

8
ons altın

Yıl sonuna kadar ons altın için geniş bant aralığının takip edileceğini söyleyen Memiş, destek ve direnç seviyelerini şöyle açıkladı:

Destek: 3.880 – 3.850 dolar

Direnç: 4.200 dolar
 

9
Ons altın

Kendi stratejisini ise şu sözlerle aktardı: “4.000 doların üzeri bana pahalı geliyor, bu seviyeden alım düşünmüyorum.”

Uzun vade hedefi değişmedi: “Ons altın uzun vadede 4.800–4.880 dolar.”
 

10
gram altın

GRAM ALTIN: “ELİNDEKİ ALTINI SATMA, SAHİP ÇIK”

Gram altının 5.750 TL seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş:

“5.500–5.750 TL aralığının kademeli alım fırsatı olduğunu sık sık belirttim” dedi.
 

11
gümüş

2026 YILININ ŞAMPİYONU OLACAK

Uzun vadeli beklentisini ise şöyle özetledi: "2026 hedefim ons gümüşte 75 dolar, gram gümüşte 120 TL ve üzeri. 2025’in şampiyonu gümüştü, 2026’nın şampiyonu da gümüş olacaktır"
 

12
60 DOLAR ALTI MUHTEŞEM ALIM FIRSATI

60 DOLAR ALTI MUHTEŞEM ALIM FIRSATI

Brent petrol fiyatının 62,41 dolar olduğunu belirten Memiş: “Satıcılı seyir sürüyor ama düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yıl sonuna kadar 58–64 dolar aralığında oyalanır. 60 dolar altı muhteşem alım fırsatı olur” dedi.
 

13
Bitcoin

Bitcoin’deki düşüşlere de değinen Memiş: "Bitcoin şu anda %6 düşüşle 81.112 dolar seviyesinde. Ekim ayında altın ve gümüşte yaptıkları manipülasyonu bu ay kriptoda yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

 

14
bitcoin

Kasım ayı hareketlerinin teknik olarak açıklanamayacağını vurgulayan Memiş, "Bu piyasa manipülatif olduğu için dip öngörmek mümkün değil. Yapılacak tek şey: Beklemek" dedi.
 

15
2026 yılı

2026’DA SİSTEM KAZANACAK

Memiş, 2026 yılına ilişkin uyarı yaparak "2026 yılında çok büyük manipülasyonlar olacak. Her ay farklı bir enstrümana yönelerek yatırımcıları soyacaklar. Merkez bankalarının ve sistemin borcunu yatırımcılar ödeyecek. Bu yüzden büyük hayaller kurmadan, birikimleri mutlaka çeşitlendirerek ilerlemek gerekiyor. 2026 yılında yatırımcı değil sistem kazanacak" dedi.
 

16
altın

Memiş ayrıca, sosyal medya paylaşımında "Size Nisan’dan beri “Kasım’ı bekleyin” dedim. İşte o hafta, gelecek hafta “24-30 Kasım” diyerek yatırımcılar için kritik tarihi açıkladı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.