Polis kıyafetiyle kurgu video çekerken karakolluk oldular! İşte o anlar

Sosyal medya üzerinden, paylaşım yapan şahısların "Polise Yakalandım" başlıklı videoda, "Hop vatandaş napıyorsun?" diyerek Emniyet Teşkilatında kullanılan trafik polisi üniformasını giydiği tespit edildi. Videonun kurgu amaçlı çekildiği belirlenmesine rağmen, resmi kıyafetin izinsiz şekilde kullanılması nedeniyle hesap sahibi A.E. ile videoda yer alan M.A.C.’nin kimlikleri belirlendi. Şüpheliler, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İki şahıs hakkında "Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.