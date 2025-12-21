Benzin parasını nakit ödemesi başını belaya soktu: Aylardır akaryakıt alamıyor

İngiltere'nin Blackburn şehrinde yaşayan Amjad Khan ile ailesi, 20 sterlinlik yani 1144 TL'lik benzin alımı yaptılar. Esso istasyonundan aldıkları benzine dair ödeme yapmadıkları iddia edildi ve kara listeye girdiler.

VARS Technology tarafından kara listeye alınan aileye tebligat gitti ve ek olarak 30 sterlin idari ücret talep edildi. Toplam borç bu şekilde 50 sterline yükseldi. The Guardian'ın haberine göre Khan, benzinin parasını nakit ödediğini belirtti ve ödeme yapmayı reddetti. Fakat itiraz süreci boyunca kara listede olduğu için VARS Technology sisteminin kurulu olduğu 1300'den fazla akaryakıt istasyonundan benzin alamadı.

İstasyona girdiklerinde alarm sisteminin devreye girdiğini belirten Nasim Khan, Londra'da yaşayan oğullarını "yolda yakıtsız kalma" korkusu nedeniyle ziyaret edemediklerini anlattı.

Amjad Khan, benzin parasını nakit ödediğini kanıtlamak için kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti ve bu da gerçekleşmedi. Bu süreçte borç 140 sterline yani yaklaşık 8013 TL'ye yükseldi.

1 YIL SONRA DAVAYI GERİ ÇEKTİLER

Bir yılın ardından arabuluculuk görüşmesinde VARS Technology, plaka tanıma kamerasından alınmış bir fotoğraf ve istasyon çalışanının el yazısıyla yazılmış notunu kanıt olarak sundu. Khan ise bu kanıtların birbiriyle çeliştiğini ifade etti. Buna göre notta aracın 22.28'de istasyondan ayrıldığının yazdığı, görüntüde ise aracın 22.31'de hala yakıt alırken görüldüğü aktarılıyor.

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR

Khan'a dava açıldı ve mahkeme zamanı geldiğinde VARS Technology'nin geri çekildiğini öğrendiler. Bu olayın yayılmasının ardından başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı.

Eski bir VARS Technology çalışanı, Guardian Money'ye yaptığı açıklamada şirketin şirketin plaka tanıma yazılımının "iyi çalışmadığını" ve bu sorunun 2023'ten beri bilindiğini iddia etti.

Asda, EG Group ve Valli Forecourts gibi büyük akaryakıt işletmeleriyle çalışan şirket ise suçlamaları reddederek sistemlerinin "piyasada lider" konumda olduğunu belirtiyor.