Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Benzin parasını nakit ödemesi başını belaya soktu: Aylardır akaryakıt alamıyor

İngiltere'de bir ailenin benzin parasını nakit ödemesi başlarına bela oldu. Bir benzinlikten 20 sterlinlik yani yaklaşık 1144 TL'lik benzin alan aile, 19 aydır hiçbir akaryakıt istasyonundan alım yapamıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Benzin parasını nakit ödemesi başını belaya soktu: Aylardır akaryakıt alamıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 11:03

İngiltere'nin Blackburn şehrinde yaşayan Amjad Khan ile ailesi, 20 sterlinlik yani 1144 TL'lik benzin alımı yaptılar. Esso istasyonundan aldıkları benzine dair ödeme yapmadıkları iddia edildi ve kara listeye girdiler.

VARS Technology tarafından kara listeye alınan aileye tebligat gitti ve ek olarak 30 sterlin idari ücret talep edildi. Toplam borç bu şekilde 50 sterline yükseldi. The Guardian'ın haberine göre Khan, benzinin parasını nakit ödediğini belirtti ve ödeme yapmayı reddetti. Fakat itiraz süreci boyunca kara listede olduğu için VARS Technology sisteminin kurulu olduğu 1300'den fazla akaryakıt istasyonundan benzin alamadı.

Benzin parasını nakit ödemesi başını belaya soktu: Aylardır akaryakıt alamıyor

İstasyona girdiklerinde alarm sisteminin devreye girdiğini belirten Nasim Khan, Londra'da yaşayan oğullarını "yolda yakıtsız kalma" korkusu nedeniyle ziyaret edemediklerini anlattı.

Amjad Khan, benzin parasını nakit ödediğini kanıtlamak için kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti ve bu da gerçekleşmedi. Bu süreçte borç 140 sterline yani yaklaşık 8013 TL'ye yükseldi.

1 YIL SONRA DAVAYI GERİ ÇEKTİLER

Bir yılın ardından arabuluculuk görüşmesinde VARS Technology, plaka tanıma kamerasından alınmış bir fotoğraf ve istasyon çalışanının el yazısıyla yazılmış notunu kanıt olarak sundu. Khan ise bu kanıtların birbiriyle çeliştiğini ifade etti. Buna göre notta aracın 22.28'de istasyondan ayrıldığının yazdığı, görüntüde ise aracın 22.31'de hala yakıt alırken görüldüğü aktarılıyor.

Benzin parasını nakit ödemesi başını belaya soktu: Aylardır akaryakıt alamıyor

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR

Khan'a dava açıldı ve mahkeme zamanı geldiğinde VARS Technology'nin geri çekildiğini öğrendiler. Bu olayın yayılmasının ardından başka mağdurların da olduğu ortaya çıktı.

Eski bir VARS Technology çalışanı, Guardian Money'ye yaptığı açıklamada şirketin şirketin plaka tanıma yazılımının "iyi çalışmadığını" ve bu sorunun 2023'ten beri bilindiğini iddia etti.

Asda, EG Group ve Valli Forecourts gibi büyük akaryakıt işletmeleriyle çalışan şirket ise suçlamaları reddederek sistemlerinin "piyasada lider" konumda olduğunu belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin en kalabalık şehirlerinden California'da büyük elektrik kesintisi: Trafikte kaos yaşanıyor
Giden bin pişman dönüyor! İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri
ETİKETLER
#Mağduriyet
#Benzin Alma
#Kara Liste
#Vars Technology
#Plaka Tanıma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.